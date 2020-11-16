招募疫苗受試者 藍批遊走法律邊緣

「衛福部公開招募疫苗受試者的行為很危險，遊走在法律邊緣！」國民黨立委蔣萬安16日質詢強調，疫情中心11日啟用疫苗臨床試驗意向登記平台，行為遊走在法律邊緣「很危險」，質疑若先例一開，其他藥廠比照辦理該如何管理？衛福部次長薛瑞元回應表示，該平台僅為意向調查階段，並沒有強調補助金額。

受試風險必須提醒

蔣萬安指出，《臨床試驗受試者招募原則》已明訂，「招募廣告需經人體試驗委員會（IRB）核准始得刊登，且不可強調受試者將可獲得免費醫療或費用補助、不可使用名額有限、即將截止或立即聯繫以免向隅等文字，也不能使用含有強制、引誘或鼓勵性質之圖表、圖片或符號。」

「目前新冠肺炎疫苗第2期臨床試驗尚未通過IRB，但衛福部卻於指揮中心記者會上大肆宣傳！」蔣萬安批，不但宣傳「受試者除了有車馬費、營養費補助，萬一打出問題也將無條件治療並有保險賠償」；且在平台上放上倒數計時器，隱含「即將截止」的含意。

但整個登錄平台上，僅有「疫苗有您 疫苗有譜」的消息，沒有任何警語，提醒民眾「人體試驗風險」以及「試驗可能存在的危險」，就連衛福部的臉書、Line文宣等都未提及。

衛福部遊走法律邊緣

「不論衛福部辯稱只是一個意向登記平台而非招募廣告，但不會因此廣告招募的事實就不存在！」蔣萬安怒批，衛福部具有帶頭作用，未來廠商只要比照辦理，宣稱意向登記而非廣告招募，便能規避所有罰則，衛福部此舉顯然就是「遊走在法律邊緣」。

對此，衛福部次長薛瑞元回應說，因為新冠疫苗是重大公共衛生事件，且該平台僅為意向調查階段而非招募廣告，但對於放上倒數計時器是否妥當可以再檢討；而有關記者會提到的受試者車馬費和營養費等，則是指揮中心專家小組召集人張上淳基於過去「個人經驗」提到，並沒有特別強調金額。

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