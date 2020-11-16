秋冬防疫專案3方向底定 細節18日公布

外界關注秋冬防疫專案，疫情指揮中心今天表示，將從入境須提3天前陰性證明、部分場所強制戴口罩、獎勵醫院採檢等方向執行，執行細節和開罰方式18日公布。

因應秋冬2019冠狀病毒疾病疫情可能流行，疫情指揮中心指揮官陳時中日前拋出，將推出秋冬防疫專案。

現行外國人入境台灣需提出核酸檢驗陰性證明，未來秋冬專案將加強邊境管制，研議擴大入境者需提出核酸檢測陰性證明範圍，意即台灣人或持有台灣居留證的外籍人士都需提出陰性證明才能入境台灣；且將加強防疫新生活，強制部分公共場所、室內密閉環境戴口罩；此外，為了加強醫院檢驗監測，將獎勵醫院針對有疑似症狀的肺炎病人、住院病人、有症狀的醫護進行加強採檢。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在記者會回應議題，方案還在研議當中，18日指揮官陳時中會對外宣布；至於高風險場所強制戴口罩，也會擬定罰則，依法可罰新台幣3000元到1.5萬元，但一定會有勸導過程。