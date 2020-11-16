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秋冬專案遭「消息人士」曝光 指揮中心：不會追究
中央流行疫情指揮中心日前預告將公布「秋冬專案」，今有媒體搶先揭露相關內容，並直指相關內容來自「消息人士」。
中央流行疫情指揮中心今下午召開臨時記者會說明新增一例境外移入確診，面對外界詢問此消息人士是誰？會不會追究？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這計畫沒有要保密，很多人都是知情人士，不會追究；羅一鈞也證實，秋冬專案的大致方向就是「邊境、社區、檢驗」三大塊。
羅一鈞表示，秋冬專案的正式內容會在本周三由指揮官陳時中親自公布，上禮拜已經和各縣市衛生局以及相關部會開會，共同研議秋冬專案草案。其方向就如同指揮官陳時中周末受訪所述。目前有邊境、社區、檢驗等三大塊，會朝向陰性證明、八大類場所戴口罩更嚴格、醫院採檢等，現在正在撰擬計畫和問答集（Q&A）。
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