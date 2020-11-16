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疫苗試驗平台惹議  衛福部：收集意願非招募受試

中央社 / 台北16日電
新冠肺炎疫苗示意圖。圖／路透社資料照
新冠肺炎疫苗示意圖。圖／路透社資料照

台灣新冠肺炎疫苗臨床試驗意向登記將滿2萬人。國民黨籍立委蔣萬安今天質疑，衛福部公開招募有違法之虞。衛福部說，新冠肺炎屬重大疫情，為疫苗求快才設意願平台，並非招募。

    國內3支新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）候選疫苗最快年底進入二期臨床試驗，各家疫苗廠預計收案3500人以上，為避免受試者招募不易而使臨床試驗推遲，中央流行疫情指揮中心11日宣布成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，盼加速疫苗業者收案速度。

    截至目前，平台登記人數已超過1.9萬人，短短幾天就逼近2萬人目標。

    中國國民黨籍立法委員蔣萬安上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢表示，臨床試驗相關明文規定，必須人體試驗委員會核准，且招募廣告不能強調免費醫療補助，也不能用名額有限、即將截止等文字，也不能有鼓勵性質的圖表，不宜在媒體宣傳、以記者會招募等。

    蔣萬安說，但衛福部日前公開在記者會上說，參加疫苗人體實驗有營養費、車馬費，且平台網站有登記人數、限時倒數，且特製圖文「因為有您、疫苗有譜」在媒體、社群平台廣傳，是否違反相關規定，且可能讓民眾輕忽臨床試驗風險，而放大金錢誘惑。

    衛福部次長薛瑞元答詢表示，指揮中心設立平台並非臨床試驗的招募廣告，而是請民眾表達參與意願。因新冠肺炎是全球重大疫苗，大家都期待疫苗發展讓疫情緩和，疫苗開發必須要快，才會先請民眾表達意願。

    薛瑞元說，屆時等藥廠的實驗核准，且經人體試驗倫理委員會審查通過，當藥廠要進入實驗後，不用到處去找受試者，可以迅速從平台找到願意受試的人。

    不過，蔣萬安說，衛福部以此說法遊走，未來廠商可能有樣學樣，未來恐難執法。

    薛瑞元說，這是個案認定，因新冠肺炎疫情有重大和緊急性，未來疫苗也可能緊急授權使用，並不是所有疫苗和藥物都有此急迫性。

新冠肺炎 COVID-19 衛福部 疫苗

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