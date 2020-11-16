疫苗登記平台將達2萬人 蔣萬安質疑衛福部遊走法律邊緣

為加速國內三家廠商新冠疫苗臨床試驗，中央流行疫情指揮中心11月11日舉行記者會宣布啟用「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，截至今天上午10時半已達1萬9130餘人登記，將達2萬人目標。立委蔣萬安則於今天衛環委員會質疑，衛福部此舉根本是「遊走在法律邊緣」。

依據「臨床試驗受試者招募原則」，明訂招募廣告需經人體試驗委員會（IRB）核准始得刊登，且不可強調受試者將可獲得免費醫療或費用補助、不可使用名額有限、即將截止或立即聯繫以免向偶等文字，也不能使用含有強制、引誘或鼓勵性質之圖表、圖片或符號。

但蔣萬安質疑，目前新冠肺炎疫苗第二期臨床試驗尚未通過IRB，衛福部卻於指揮中心記者會上大肆宣傳，不但宣傳「受試者除了有車馬費、營養費補助，萬一打出問題也將無條件治療並有保險賠償」；且在平台上放上倒數計時器，隱含「即將截止」的含意。

他更進一步質疑，整個登錄平台上打上「疫苗有您疫苗有譜」，甚至放上臉書和Line分享圖示，為含有鼓勵性質的圖片或符號，卻沒有看到任何警語，提醒民眾「人體試驗風險」以及「試驗可能存在的危險」。

對此，衛福部次長薛瑞元則稱，因為新冠肺炎疫苗是重大公共衛生事件，且該平台僅為意向調查而非招募廣告，放上倒數計時器是否妥當會再評估。至於車馬費和營養費等，則是指揮中心專家小組召集人張上淳基於過去「個人經驗」提到，並沒有特別強調金額。

蔣萬安批評，不論衛福部辯稱只是一個意向登記平台而非招募廣告，但不會因為因此廣告招募的事實就不存在，且衛福部具有帶頭作用，未來廠商只要比照辦理，只要宣稱意向登記而非廣告招募，便能規避所有罰則，衛福部此舉顯然就是「遊走在法律邊緣」。

另外，蔣萬安也質問薛瑞元，有關行政院前發言人丁怡銘散播「牛肉麵節冠軍使用萊劑肉品」的不實訊息，造成消費者的恐慌並影響商家營業，是否違反「食安法」第46-1條：「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。」

薛瑞元則保守回應，這部分將由檢調機關調查。