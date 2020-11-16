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再增一例境外移入確診 指揮中心下午直播說明時間未定
中央流行疫情指揮中心今上午宣布新增一例境外移入確診個案，下午將召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明，但時間未定。過去指揮中心臨時記者會不會直播，但今天指揮中心主動表示會直播。
指揮中心表示，下午記者會時間未定，是因為今天兩名發言人都在立法院備詢，很難確定下午2時能否向立院請假，指揮中心確定時間會再公布。截至今日為止，台灣共603例新冠肺炎確診病例，包括511例境外移入。
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