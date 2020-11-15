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今新增兩例台籍輕熟女確診 分別自美、日入境

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例(案602、603)，分別自日本及美國入境，分別為30多歲、40多歲本國籍女性。

指揮中心發言人莊人祥表示，案602為40多歲本國籍女性，長期定居日本(前次自臺灣出境日期為2020年2月)，11月初陸續出現鼻塞、頭痛、噁心、流鼻水及嗅味覺異常等症狀，自行服藥後症狀緩解，未在當地就醫。

案602在11月12日與2名家人一同返臺探親，入境時主動告知有症狀，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共15人，其中同行家人2人及前後二排座位旅客1人，列居家隔離；機組員11人及專車司機1人，因有適當防護，列自主健康管理。

莊人祥指出，案603為30多歲本國籍女性，因工作長期居住美國(前次自臺灣出境日期為今年8月)，11月13日與家人一同返國，入境時個案主動告知搭機時自覺出現嗅味覺異常情形，但下機後即恢復，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共12人，其中同行家人1人及前後二排座位旅客3人，列居家隔離；機組員8人因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計105,589例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含104,108例排除)，其中602例確診，分別為510例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、536人解除隔離、59人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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