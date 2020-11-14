外籍電音DJ居家檢疫共處一室 北市衛生局開罰

受邀來台表演的一群國外電音DJ，在台灣居家檢疫期間在客廳群聚、未戴口罩及未保持社交距離，北市衛生局罰4名當事人每人一萬元，裁處書星期一寄送。

有媒體報導，11月中旬將在台登場的國際電音盛事「Road to Ultra: Taiwan 2020 超世代音樂節」，邀請國外大咖電音DJ來台表演，但多名表演者在台居家檢疫期間卻共處一室吃飯、練習，更將影片上傳個人社群平台，遭民眾檢舉。

警方表示，接獲衛生局通知後，12日派員至4名國外旅客住在大安區居家檢疫地點訪查，因國外旅客不同意員警入內，僅提及防疫期間未外出，且皆符合防疫規定，事後相關內容已轉報給衛生局。

北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，4人在10月28日入境、檢疫至11月12日0時，期間每人應在獨立套房內檢疫，但從檢舉影片來看，4人在室內客廳有群聚活動，未戴口罩且未保持社交距離，因此開罰。

余燦華表示，已開立裁處書，星期一會寄出，收到後7日內4人須繳交罰款給衛生局，否則會先催繳一次，再不交就會移送行政執行署處理。因事發在北市，當事人應該很快就會收到。