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沒戴口罩！西裝男進郵局被攔下 盧不成惱羞嗆志工：混帳東西

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子因沒戴口罩遭郵局志工拒絕入內，氣得大罵對方「混帳東西」，示意圖，非新聞提及郵局。聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
一名男子因沒戴口罩遭郵局志工拒絕入內，氣得大罵對方「混帳東西」，示意圖，非新聞提及郵局。聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影

受到新冠肺炎疫情影響，出入各大場所都被規定要戴上口罩，不過近日竟有一名男子欲到郵局辦事，因沒戴口罩遭志工攔阻，他希望對方能通融一下卻被拒絕，於是氣得大罵對方「混帳東西」，該消息也被其他民眾分享到臉書上，立刻引來網友撻伐，「誰才是混帳東西，大家一定分得清」。

一名女網友昨（12）日在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示她去領錢時，看到一名西裝筆挺的男子沒戴口罩要進郵局，於是志工阿姨告知他要戴口罩才能入內，但該名男子說，口罩放在家忘了帶出門，對方不能通融嗎？志工阿姨仍按照規定，拒絕了對方請求。

正當原PO猶豫要不要把口罩借給該男子時，該男子就向志工阿姨怒吼，「就領個錢而已會怎樣？混帳東西！」讓原PO瞬間傻眼，收回要借他口罩的想法，她也替辛苦的志工阿姨抱怨，台灣就是有這樣不講理的人，「疫情才會一直增加啦！」

貼文一出，網友也紛紛為志工打抱不平，「誰才是混帳東西，大家一定分得清」、「有些人就是不講理」、「就跟前幾天的新聞一樣，某大樓的保全要求住戶量體溫就被罵」、「就戴個口罩而已會怎樣，混帳東西」、「現在超商都買的到口罩，腦袋是一個很好的東西，希望他能擁有」。

事實上，郵局在今年4月就釋出相關規定，直到中央流行疫情指揮中心解散之日止，進入郵局營業場所，應佩戴口罩，未佩戴口罩者，不得進入。進入後，若可維持社交距離，得不戴口罩。倘有未佩戴口罩且經勸導仍不配合而強行進入者，由警察機關蒐集提供相關違規事證，恐依《傳染病防治法》處以3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

新冠肺炎 COVID-19 爆怨公社

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