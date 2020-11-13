新冠肺炎疫苗不只公費 莊人祥：可能開放自費

全球已有多支新冠肺炎候選疫苗進入臨床試驗三期，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，未來除了就國際狀況、疫苗安全及有效性提供高風險族群公費接種，也可能開放自費接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球研發趕進度，日前台灣東洋因有意代理德國BioNTech（BNT）新冠肺炎疫苗，但最後和政府協商破局，炒股、內線交易、派系鬥爭等傳聞滿天飛。

今天甚至有媒體報導指出，因政府屬意另一家代理商，導致和東洋的談判破局。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，確實有2家業者洽談BNT疫苗，但指揮中心對2家業者態度一致，都要求提出直接授權書和草案合約，除了和代理商談，也可望透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得BNT疫苗，正多方面進行當中。

由於BNT疫苗必須在極低溫環境中運輸、保存，疫苗冷鏈費用該由誰負擔，也引發討論。莊人祥指出，會和廠商共同評估規劃相關建置等，也會納入疫苗採購費用一併討論。

莊人祥說，目前全球沒有任何一支新冠肺炎疫苗正式上市，未來會持續針對國際疫情走勢以及疫苗安全性、有效性進行評估，提供高風險或有需求的族群接種疫苗，也可能開放自費接種。