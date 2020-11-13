境外移入單日增8例半年新高 莊人祥曝2大主因

新冠肺炎境外移入病例數攀升，今天單日增8例創半年來新高。指揮中心發言人莊人祥表示，目前國際疫情持續增溫，加上台灣開放疫情嚴峻的印尼、菲律賓移工來台，都是可能因素。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會宣布新增8例境外移入病例，分別自菲律賓（5例）、印尼（2例）及波蘭（1例）入境。據統計，本週一至今，全台新增境外移入個案累計達20例，且有增加趨勢。

指揮中心發言人莊人祥表示，單日新增8例個案，已創下4月19日以來單日新高，台灣因疫情控制得宜，民眾或許對於國際疫情嚴峻程度比較不了解，實際上，國際間疫情仍持續增溫，未見緩解。

莊人祥說，目前全球每天確診個案數屢創新高，全球累計確診數已超過5200萬例、每天通報病例數超過60萬例，顯示各國疫情逐漸增溫，境外移入個案自然會增加；另因台灣近期開放印尼、菲律賓等疫情嚴峻國家的移工來台，也是境外移入病例數攀升主因之一。

不過，莊人祥指出，境外移入病例雖有增加趨勢，但確診個案大多是輕症，且大多是檢疫14天期滿前後確診，相較入境時確診個案可能住院長達20至30天，檢疫期滿後僅需住10多天，大大減輕醫療量能負荷，對國內影響不大。

莊人祥表示，截至11月12日，全台負壓隔離病房空床數還有400多床、普通隔離病房有600多床、專責病房1000多床，醫療量能仍足夠。指揮中心今天上午也和地方主管機關討論秋冬專案，將進一步微調內容，預計18日公布。