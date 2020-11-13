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開記者會募疫苗受試者挨批 食藥署：屬緊急措施

中央社 / 台北13日電

為加速武漢肺炎疫苗研發，政府首度成立臨床試驗意向登記平台，學者質疑違背食藥署要求不得以記者會招募受試者規定。食藥署今天說，此為因應緊急疫情做出的國家整體防疫措施。

國內3支武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）候選疫苗最快年底進入二期臨床試驗，各家疫苗廠預計收案3500人以上，為避免受試者招募不易而使臨床試驗推遲，中央流行疫情指揮中心11日宣布成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，盼加速疫苗業者收案速度，截至目前登記人數已超過1萬6000多人，逼近2萬人目標。

衛福部疾管署人體研究倫理審查會委員、政大法律系副教授劉宏恩昨天在臉書發文指出，食藥署曾於2018年發文強調，不應假藉求職或以記者會等方式招募受試者，直言「所有曾經相信的人，大家通通都是笑話」。

針對此爭議，食藥署藥品組副組長吳明美今天表示，目前全球疫情嚴峻且時序入秋，疫情恐捲土重來，在藥物選擇有限的狀況下，面對疫情的急迫性、嚴重性及傳播廣泛性，疫苗研發相當重要。

吳明美說，因應國家衛生的緊急狀況，政府為加速國內疫苗研發才建置此平台，並透過記者會方式公告周知，屬於國家整體防疫的行為，而非一般的招募廣告。

她解釋，此平台只是登記民眾意向，未來候選疫苗第二期人體臨床試驗計畫通過食藥署審查，醫療院所才能開始執行研究計畫，有意願參與的民眾必須符合條件，同時了解可能的風險和試驗過程，才有機會參與臨床試驗。

新冠肺炎 COVID-19

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