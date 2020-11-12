東洋代理疫苗破局 指揮中心：無法押寶單一公司

台灣東洋代理新冠肺炎疫苗破局，認為政府未保證數量與價格才拿不到授權；指揮中心發言人莊人祥今天說，不可能直接押寶單家公司，且與東洋談判時說得很清楚，打算買200萬劑。

台灣東洋日前宣布，德國BNT有條件授權東洋代理2019冠狀病毒疾病疫苗，但後續東洋又表示，與指揮中心對疫苗數量、價格沒有共識，代理破局。但指揮中心指出，與台灣東洋談判無以為繼的主因是東洋拿不出BNT直接授權書和合約。自此，台灣東洋遭質疑炒股。

台灣東洋董事長林全下午舉行記者會指出，東洋不是拿不到授權書，授權書是要花錢的，要先了解能有多少可能性拿授權。因此完全沒有「拿不到授權書的問題，也沒有拿到授權書再來談的問題」。至少要先知道數量跟價格，才能進一步談授權。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥傍晚接受媒體聯訪時表示，在談判時數量本來就清楚告知，採購方向是多元的，不可能跟一家直接買3000萬劑、5000萬劑，且有冷鏈的問題，訂購數量不可能太多，當時指揮中心提出的數據是200萬劑。

莊人祥說，對於疫苗數量，指揮中心一直很透明；台灣東洋也有提出價格，但不宜由指揮中心幫忙說。

對於林全質疑，指揮中心談直接授權是轉移焦點、吃豆腐；莊人祥說，發言都是基於事實，要被說「吃豆腐」，「我有點不解」。謝謝台灣東洋協助，但沒有成功，他也無話可說。

莊人祥也說，指揮中心的疫苗佈局是多元管道，且跟多家廠商都有洽談，雙方都簽有保密協定。台灣東洋基於上市公司的相關規定，因此比較大喇喇地對外告知，「這可以理解」。