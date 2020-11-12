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確診移工檢疫期隱匿症狀 語言溝通有礙急補破網

中央社 / 台北12日電
我專家悲觀預估，恐要等到明年下半年才可能在台灣施打，建議跟談判破局的東洋重啟對話，加速疫苗來台時程，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，只要東洋拿出授權書就可重啟對話，「我們很歡迎。」圖／指揮中心提供 陳婕翎
我專家悲觀預估，恐要等到明年下半年才可能在台灣施打，建議跟談判破局的東洋重啟對話，加速疫苗來台時程，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，只要東洋拿出授權書就可重啟對話，「我們很歡迎。」圖／指揮中心提供 陳婕翎

又有移工在檢疫期間出現症狀卻沒有回報，直到確診才承認。疫情指揮中心今天指出，將依法處理，最高可能裁罰百萬；但也坦承，跟移工溝通確有語言障礙，將與勞動部合作補破網。

中央流行疫情指揮中心下午宣布，台灣新增5例新冠肺炎境外移入，都是來台工作的印尼籍移工。其中一人在集中檢疫時，從10月29日至11月11日都有輕微發燒症狀，僅自行服藥，且填報體溫量表時沒有據實已告。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名隱匿症狀沒有通報的移工，是一直到確診之後才誠實說出她檢疫期間每天都有輕微發燒，但比對她的體溫登記紀錄，卻是未發燒的溫度。顯見有登載不實。依法可以裁罰新台幣10萬到100萬元，會請衛生局去調查。

莊人祥推估，移工沒有誠實告知，很可能是因為擔心害怕說出染疫可能沒辦法繼續在台灣工作；但其實移工入境之後，若誠實告知身體狀況，可以及早接受治療，未來會針對這塊好好跟移工、仲介宣導。

台南3個集中檢疫所指揮官、台南醫院神經科主任黃英哲日前接受中央社記者採訪時表示，當檢疫所出現確診者，真的是如臨大敵般緊張，但平常遇到最大的困擾是跟移工語言不通的溝通問題，因此鬧了不少笑話、費了不少功夫才解決。如移工每天都必須量耳溫2次，但語言不通，很難教學，仰賴翻譯軟體、熟知東南亞語言的專家協助才解決。

黃英哲也說，移工是弱勢的一群人，如果檢疫時出現症狀，確實會擔心影響工作、沒有錢治療而不敢講，並非刻意隱匿；也必須一直跟移工溝通，化解他們的疑慮，但如果語言不通，確實也難溝通。

莊人祥表示，目前跟移工溝通仰賴仲介跟外事警察協助，但語言確實是一個問題。有鑑於近期移工確診有增加，且不只一人隱匿症狀，近期跟勞動部討論，針對東南亞移工會請專門人員，每天跟移工詢問症狀，化解移工溝通不順或不了解台灣法律的障礙。

新冠肺炎 COVID-19

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