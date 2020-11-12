雙鋼印口罩首次出包 莊人祥：食藥署及衛生局正了解中

口罩雙鋼印首出包，彰化地檢署接獲檢舉，「健康天使」未經許可，擅自擴充產能，違法製造口罩達1033萬多片，含交給國家隊421萬多片，口罩雙鋼印本意就是為了提升民眾對於國家隊信心，如今雙鋼印國家隊又出包，再度打擊口罩隊名譽，指揮中心已交由食藥署和衛生局了解。

針對口罩廠商是否加重罰則，指揮中心發言人莊人祥表示，本次違法之虞是因工廠申請製造醫用口罩部分，擴充的點未事先提出，檢調已經進行偵辦，指揮中心會請食藥署和衛生局就是否有違反「藥事法」進行了解。