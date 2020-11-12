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整理包／新冠肺炎疫苗臨床試驗有哪些廠商 志願者怎麼參與？

聯合新聞網 / 綜合報導
為加速台灣藥廠研發新冠肺炎疫苗進度，指揮中心公開招募2萬名疫苗臨床試驗自願者，申請情況踴躍。（記者許正宏／攝影）
為加速台灣藥廠研發新冠肺炎疫苗進度，指揮中心公開招募2萬名疫苗臨床試驗自願者，申請情況踴躍。（記者許正宏／攝影）

全球拚疫苗研發競賽，台灣也要趕上進度！自從新冠肺炎疫苗研發陸續出現大突破後，包括美國、德國、中國、韓國及俄羅斯等都宣布進入臨床實驗，有些試驗結果甚至顯示其對抗病毒的效果極佳，而台灣也趕搭這波疫苗研發列車，加緊腳步開發本土疫苗，並招募臨床試驗志願受試者。

聯合新聞網整理此次由政府出面公開招募的「國產疫苗試驗受試者平台」究竟流程為何？有意願當受試者需要具備什麼資格或有任何規定嗎？另外，大家也關心能領到什麼補助？又，萬一身體有不良反應該怎麼辦？是否有保險理賠？

國產新冠肺炎疫苗臨床試驗登記相關資訊：

登記平台：

https://twcvt.fda.gov.tw/COVID19/index.aspx

登記資格：20歲以上成年人（除受監護宣告或輔助宣告者）及12歲以上未滿20歲的未成年人（需取得法定代理人同意）。

登記時間：至11月30日止。

目標登記人數：2萬人

不建議登記族群：疫情控制不穩的慢性病者、免疫功能低下或有免疫系統疾病者、最近一個月接受大手術者，癌症正在療程或即將接受治療者、嘗試受孕或懷孕正在餵母乳的女性。

衛福部招募國產新冠疫苗受試者文宣。衛福部/提供
衛福部招募國產新冠疫苗受試者文宣。衛福部/提供

為什麼政府要特地做這個登記平台？

指揮中心公開招募國產疫苗第二期臨床試驗兩萬名受試者，創我疫苗研發史首次由中央號召志願者先例。政府成立此平台，主要是希望可以在短時間內，快速幫廠商募集到受試者，以幫助國產疫苗順利進行，提高國人明年的接種率，若單由三家業者各自招募，人數要足夠恐需要拖很久，甚至要半年以上。

有哪些廠商？現階段臨床實驗進展如何？

目前包括國光、高端及聯亞三家廠商疫苗研發時程均已進入第一期人體臨床試驗。高端預計12月底、1月初可開始第二期臨床試驗，國光有望於12月底展開第二期臨床試驗。比照各國二、三期臨床試驗結合執行，每家至少需3500名受試者。

聯亞12月底可完成第一期試驗的第二劑施打，另也已找好臨床試驗公司，洽談第二期臨床試驗計畫，希望年底能啟動，不過第二期是否從政府的受試者平台收案，將與合作臨床試驗公司討論。

志願受試者招募資格與辦法

以20歲以上成年人為主，不可受監護宣告或輔助宣告；至於12歲以上、未滿20歲未成年人，得由本人登記，但參與臨床試驗前，應取得法定代理人同意；民眾保有最終決定權，接種前一刻均可放棄，即起至11月30日開放登記。

五大類民眾，不建議登記參與受試，包括疫情控制不穩的慢性病者、免疫功能低下或有免疫系統疾病者、最近一個月接受大手術者，癌症正在化療或即將接受治療者、嘗試受孕或懷孕正在餵母乳的女性都不適合。

受試者有什麼補助或照護？

受試者將獲得車馬費及營養費等補助，至少可領8000元至1萬8000元。以國光為例，受試者每次可領2、3000元的營養金，需到指定醫院至少4至6次。

如因接種疫苗出現不良事件，配合試驗單位醫院將無條件提供所有醫療照護，業者也會為受試者投保，萬一疫苗造成身體危害可負責理賠相關事項。

身體會有什麼狀況？

目前第一期試驗受試者都沒有嚴重不良反應，只有常見的輕微發燒、局部疼痛、倦怠感、頭痛。二期臨床試驗主要評估安全性及抗體濃度多寡、能否中和病毒。

有登記不表示一定會被選中

登記不等於成為受試者，將視研發廠商評估而定，每家藥廠執行3500人試驗，其中3000人接種疫苗為實驗組，500人不接種為對照組，明年第二季末國產疫苗如能上市、接種，對照組將列為優先施打對象。

此外，受試者的身體狀況會經過醫療機構的評估，如果不適合也會被排除，所以有登記的人不一定最後會被選中。

新冠肺炎 COVID-19

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