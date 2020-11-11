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新冠肺炎疫苗受試可領錢！營養、車馬費至少8000元起跳

評／吃中藥治肺炎？疫病時代的中醫藥與「民族主義」爭議

新冠肺炎疫苗受試者平台 登記數突破5000人

中央社 / 台北11日電
衛福部招募國產新冠疫苗受試者文宣。衛福部/提供
衛福部招募國產新冠疫苗受試者文宣。衛福部/提供

國內3支新冠肺炎候選疫苗最快年底進入二期臨床試驗，政府首度出面為業者成立受試者招募平台，今天下午2時宣布上線，不到2小時火速突破1000人登記，晚間8時許已突破5000人。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發如火如荼，各家疫苗廠二期臨床試驗預計收案3500人以上，為避免受試者招募不易而使臨床試驗推遲，中央流行疫情指揮中心今天成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，加速疫苗業者收案速度。

這項線上招募預計在11月30日之前募集2萬名以上有意願的受試者，人數無上限。

新冠肺炎 COVID-19

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