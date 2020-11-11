新冠肺炎疫苗受試可領錢！營養、車馬費至少8000元起跳

國內新冠肺炎疫苗最快年底進入二期臨床試驗，政府首度出面為業者成立受試者招募平台，加速收案，疫苗業者提供每名受試者營養費、車馬費至少8000元起跳，受試者亦須了解風險。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，目前國內3支候選疫苗進入臨床試驗，最快12月將有疫苗廠展開第二期臨床試驗，二期受試者至少要3000人外加500人對照組，才有機會取得衛生福利部食品藥物管理署的「緊急使用授權」，小規模量產應急。

招募受試者並不容易，中央流行疫情指揮中心今天宣布成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，預計在11月30日之前募集2萬名有意願的受試者，加速疫苗業者收案速度。

這是政府第一次主動協助蒐集受試者意向，衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長吳明美說，疫苗業者必須送出第二期臨床試驗且通過醫院研究倫理審查委員會（IRB）審查，才能從受試者意向資料庫中，正式挑選受試者並說明試驗細節等，經受試者同意才會展開試驗。

吳明美說，一般而言，招募受試者不得有廣告行為，為避免違反規定，這次僅根據「個人資料保護法」蒐集民眾「意向」，並留下民眾的姓名、性別、生日、電話及信箱，

政府主動出面成立受試者招募平台，可望省下不少時間。疫苗業者除了會提供受試者車馬費、營養費補助，萬一出現不良反應也將全力治療，並由保險理賠。

在補助費用方面，以往國內疫苗臨床試驗受試者每次往返醫院抽血或注射疫苗，平均可領2000至3000元營養、車馬費，整個臨床試驗至少要回診4到6次，也可能更多，推估至少8000元起跳。

整體疫苗臨床試驗預算主要由5部分組成，包括研究機構研究費、醫療院所試驗費、受試者補貼、試驗用疫苗生產費等。換算下來，每名受試者平均花費6萬至10萬元。據了解，目前各疫苗業者仍在進行第一期臨床試驗，第二期臨床試驗費用均未定案。

國光生技發言人潘飛今天接受記者電訪時表示，根據過去經驗，大多由試驗醫院自行收案，要收案到3000人確實要花比較長的時間，至少要花數個月至半年以上的時間，若受試者遍及全年齡，或許會快一點，但若受試者以小小孩為主，就得花更長的時間。

疫苗臨床試驗開始前，生技業者依規定須將可能風險、副作用清楚告知受試者，獲得知情同意才會展開試驗，並由醫療機構IRB嚴格監督，確保受試者權益，一旦出現不良反應，將由保險全額支付醫療費用。有關受試者可否退出試驗等問題，食藥署也提供問答資訊網址https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=11425&pn=4。