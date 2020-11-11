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新冠肺炎疫苗受試者平台開放 不到2小時已破千人登記

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新冠肺炎疫苗受試者平台 不到2小時破千人登記

中央社 / 台北11日電
新冠肺炎臨床試驗志願受試者招募中。 圖擷自疾管署臉書粉專
新冠肺炎臨床試驗志願受試者招募中。 圖擷自疾管署臉書粉專

為加速國產新冠肺炎疫苗臨床試驗，指揮中心成立受試者招募平台，不到2小時登記人數已破千人，但食藥署呼籲，有特定疾病及最近剛手術、治療中癌症患者等不建議登記。

為防國產新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗臨床試驗因難以招募受試者卡關，中央流行疫情指揮中心今天宣布成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」（https://twcvt.fda.gov.tw/COVID19/index.aspx），有意願成為受試者的民眾可上網登記，目標在11月30日前募集超過2萬人，盼加速疫苗臨床試驗，以儘早達成國產疫苗國產國用的目標。

因應緊急使用需求，食藥署已公布緊急使用授權（EUA）指引，希望將二期臨床試驗受試者從以往數百人擴增至3000人，加上500名對照組，共需3500人，通過後還得通過相關安全性評估，一旦緊急有使用需求，就能小規模量產來因應。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，這次二期臨床試驗主要評估安全性及抗體濃度多寡、能否中和病毒等，並參考國外三期臨床試驗結果，研判抗體濃度大概要高到什麼程度，才能免於感染，評估結果也將作為EUA授權參考。

不過，張上淳坦言，由於國內沒有發生新冠肺炎疫情，難以實際在有疫情的環境中測試疫苗保護力，以及相較安慰劑受試者感染的狀況差異，因此三期臨床試驗可能和他國合作，才能得知疫苗實際狀況。

指揮中心下午2時宣布此平台上線以來，不到2小時，登記人數已破千人。

食藥署指出，參與者必須是20歲以上成年人，若年齡介於12歲至20歲的未成年人須由本人登記，但應取得法定代理人同意；若有病情不穩定的慢性病、免疫功能低下或免疫系統疾病者、最近1個月接受大手術、正在進行癌症治療或嘗試受孕、懷孕、餵母乳女性等，則不建議登記。

新冠肺炎 COVID-19

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