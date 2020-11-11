商務專案入境免居檢 陳時中：可望成為經濟泡泡的通則

經濟部長王美花昨晚宣布，首例「專案申請」商務入境免居檢，將由某外商電子業老闆率隊來台投資考察三天，指揮中心指揮官陳時中說，這只是協助商業活動，可作為「經濟泡泡」樣態，若搜集完全不排除可變成通則。

昨才剛宣布專案式「經濟泡泡」近期首發，今就傳出一名比利時籍男邀請來台商務活動，居檢期間有症狀卻沒說，直到出關自費採檢才揪出，對此，陳時中表示，比利時非經濟泡泡，現在也明確和經濟部達到共識，不論是產業別或是洽談參訪等，都是用專案辦理。

專案處理原則，就是經濟部認為其有負責必要性、急迫性或不可取代性，也要提出防疫計畫，再由指揮中心審查。另外要有負責單位來看是否遵行防疫計畫來做。

經濟專案申請入台外籍人士入境需檢附登機前三天陰性證明、入境採撿，若在台期間超過三天，則每三天做一次PCR檢測，就無需居家檢疫，目前所知該團僅在台僅三天，因此在台無需額外採撿。

專案入台商業人士在台期間，除商務相關行程可由專人專車，在經濟部人士陪同下全程配戴口罩外出，規劃不與一般民眾接觸行程；無行程時只能在防疫旅館，因此不會有觀光行程。