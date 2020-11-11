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秋冬防疫專案18日公布 旅遊泡泡非目前優先項目

中央社 / 台北11日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，秋冬防疫專案大致方向已定案，預計18日公布。圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，秋冬防疫專案大致方向已定案，預計18日公布。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，秋冬防疫專案大致方向已定案，預計18日公布；且說「旅遊泡泡」並非目前優先項目。

根據陳時中近日接受媒體採訪時揭露的秋冬專案內容，包含邊境加強管理、新生活運動的強化（部分公共場所強制戴口罩），且會擴大篩檢。

陳時中下午回應媒體追問秋冬防疫專案進度時表示，秋冬專案昨天在指揮中心裡面也做了廣泛討論，大體方向已經定下來，但牽涉到跨部會業務，且需地方政府配合執行，指揮中心把方案提出來後，要請各部會就主管業務、行政效能跟可行性進行評估，13日要舉行與地方政府討論的會議，大家再討論一下可行性，預計18日公布完整方案。

外界也關心「旅遊泡泡」是否有進展；陳時中說，「旅遊泡泡」在目前來說，優先性相對後面，若要廣泛性旅遊交流，大家可以疫苗發展當成指標，若發展到一定程度，旅遊就會變成熱門的話題，但目前還不是。

此外，經濟部表示，已有一家美國電子大廠通過申請，將派一個9人以內的考察團來台灣停留3天。外界也關心「經濟泡泡」進度。

陳時中說，這算協助商業活動，目前已跟經濟部達成共識，採專案方式進行，由經濟部負責就產業別來台灣的目的、形式進行研判，看有沒有必要性、急迫性和不可取代性來決定是否放行，且要提出防疫計畫，讓指揮中心審查協助，如果沒有遵行，就會處分。相關方案方式未來也不排除變成通則。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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