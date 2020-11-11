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我新冠疫苗臨床試驗開放半小時百人登記 陳時中頻感謝

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北即時報導
食藥署署長吳秀梅。記者邱宜君／攝影
食藥署署長吳秀梅。記者邱宜君／攝影

新冠肺炎疫苗被視為解決新冠肺炎疫情希望之光，衛福部食藥署建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，於109年11月11日至109年11月30日開放登記，盼登記人數達2萬人以上，指揮中心指揮官陳時中公布消息半小時已一百多人登記，陳笑著說「非常謝謝民眾熱心參與。」

但陳時中強調，登記不等於成為受試者，「會經過醫療機構的評估，很仔細的評估過。」試驗中約3000人會打疫苗、500人不接種做為對照組，但對照組未來會是新冠肺炎疫苗優先施打對象。

各界也好奇，以往第二三期疫苗臨床試驗受試者是由醫院徵求，還是由政府單位公布公開徵求，由指揮中心公開徵求的目的是否是因為大家對於疫苗進展不熟悉，希望喚起國人關注國產疫苗。陳時中坦言，確實希望提醒大家注意進展，最重要的目的是要加快臨床試驗的時程。

陳時中說，招募時機早晚，恐影響招募力量不足，「如果影響到臨床試驗，就不好了」希望提前準備好資料庫，可以從中取得需要，以加速進行。強調若廠商試驗達標，補助最高可達五億元，廠商自然也會提供受試者營養費等，「不太想要強調人體的試驗是有金錢的報酬。」

若試驗都順利過了臨床試驗，國人最快何時打到國產疫苗？陳時中笑著說，各界每天都要問這個問題，但這實在是很難回答的問題，順利的話第二季末國產疫苗就能上市接種。陳時中強調，國產疫苗緊急授權使用，除臨床清楚的報告，也會考慮疫情的動態考量。

食藥署署長吳秀梅表示，大家共同努力幫助國產疫苗順利進行，因為短時間招募到最少3500人，若單由三家業者招募，直到人數足夠恐需要拖很久，希望第一時間將所有受試者都招募到位，這也是為什麼會做這個登記平台主要原因。

新冠肺炎 COVID-19

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