莊人祥：台灣可透過COVAX買輝瑞疫苗 第一季有機會購得

輝瑞／BNT新冠疫苗傳捷報，第3期臨床試驗顯示，保護效力高達90%，但我專家悲觀預估，恐要等到明年下半年才可能在台灣施打，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，「台灣尚有希望透過COVAX買到該疫苗。」第一季希望有機會購得。

莊人祥表示，整體新冠肺炎疫苗研發中，雖輝瑞／BNT新冠疫苗可能是最早緊急使用授權通過，但是到目前為止全球疫苗都還在研發，所以候選疫苗還是很多，第三期臨床試驗終了前才會清楚有效性。這邊有保密協定，也會去問是否有機會雙邊獲得的方式。

莊人祥說，COVAX平台有提供幾個候選疫苗，有讓加入國家做選擇，像輝瑞／BNT新冠疫苗看起來是成功率很高，相信COVAX也會放在裡面。針對台灣防疫很好，恐影響COVAX分配進度，莊人祥表示，相信COVAX不會因政治或疫情趨緩做考量。