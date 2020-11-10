輝瑞新冠肺炎疫苗 指揮中心：可透過COVAX取得

中央社 / 台北9日電
美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）。美聯社
美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）。美聯社

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech合作研發2019冠狀病毒疾病疫苗，第3期臨床試驗顯示預防效果達9成。指揮中心今天表示，台灣可透過COVAX平台取得。

輝瑞和BNT今天宣布，雙方聯手研發2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，進行中的第3期臨床試驗顯示，預防COVID-19的保護效力高達90%。

法新社報導，根據初步結果，接種兩劑中第2劑的7天後以及接種第1劑的28天後，達到保護病患的效果。

此疫苗就是日前台灣東洋代理失利的疫苗。但中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥深夜受訪表示，台灣已跟COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）平台簽約，COVAX有BNT疫苗，因此台灣未來有機會透過COVAX取得此疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 輝瑞 2019新型冠狀病毒 莊人祥

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