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民眾想要自由出國 陳時中：應可期待明年底

中央社 / 台北6日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

外界關注秋冬防疫專案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將從加強邊境管理、強化新生活運動、擴大篩檢3方向進行，且說民眾若想自由出國，應可期待明年年底。

陳時中日前接受媒體主持人李四端「大雲時堂」節目採訪，今天釋出採訪內容。

談到推出秋冬防疫專案的原因，陳時中說，因為大家都講秋冬天氣溫度會讓病毒存留更強、傳染力更大，或病毒會變異，無論如何，台灣要有一些因應。

陳時中說，秋冬專案會分3方面進行，包含邊境加強管理、新生活運動的強化，且會擴大篩檢，這些方向需要地方配合，正在討論中。

為了推動「經濟泡泡」，陳時中說，將推可課責的防疫計畫。因檢驗結果未必這麼可靠，關鍵是動線分離，如果經濟部覺得有重要性、必須讓人進來，那邀請廠商必須提防疫計畫，由指揮中心審核通過才能執行，透過三方面合作，讓「經濟泡泡」比較順。

至於一般出國旅遊，陳時中說，民眾要自由出國，「可以期待明年年底」，部分放鬆則可能在明年中。所謂部分放鬆就是可能特定區域、特定人、疫苗廣泛使用，就可以增加交流，到明年底疫苗應該能充分供應，打的人多，安全性就提高。

若有武漢肺炎疫苗，民眾是否可自費施打。陳時中表示，大方向是政府集中管理，因牽涉社會公平性的問題，醫療第一線人員不會讓他們自費打，而在取得有限疫苗情況下，要出國的人可能國際會要求他們要打，如果是個人商務使用，可能就是部分採用自費，各種方案都在研擬中。

陳時中說，大家擔心、期待都很多，但第一步是大家戴口罩、勤洗手，這最基本也最有效。

對於外界肯定防疫成績，陳時中說，高處不勝寒，好像哪裡稍微有點問題，恐怕民眾就會失望，如果有一天說本土個案10個，台灣人可能會瘋了，因此壓力很大，儘管如此，指揮中心正向迎戰，一步步踏穩面對未知。

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