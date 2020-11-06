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返台居家檢疫者外出約9小時 高市衛生局罰32萬元

中央社 / 高雄6日電

高雄市一名民眾自中國返台居家檢疫後，未返回申報的檢疫住所，反而入住一般旅館，還逕自外出約9小時。高雄市政府衛生局今天以造成防疫破口為由，開罰新台幣32萬元。

高雄市衛生局下午發布新聞稿表示，高雄市一名民眾有中國上海活動史，入境申報將在高雄市租屋處居家檢疫，但自中國返台後，卻自行入住一般旅館，讓里幹事聯絡不上，經多方尋找，才與對方家人取得聯繫。

經查，飯店人員表示，這名個案延遲至凌晨才入住，若扣除從桃園機場至高雄車程約4小時，推估對方逕自外出約9個多小時，已違反居家檢疫規定。

衛生局獲報後，將先將這名個案移送集中檢疫，並依傳染病防治法開立舉發通知書，以逕自更換檢疫地點，還外出遊蕩，造成高雄市民暴露疫情風險下，開罰32萬元。

衛生局提醒返國居家檢疫民眾，務必入住防疫旅館，避免與一般旅客混住，造成防疫缺口。高雄市政府為讓國旅民眾安心旅遊，將持續督導旅宿業者落實防疫措施，並針對一般旅宿業者訂定輔導管理原則，避免違收居家檢疫者形成防疫缺口。

衛生局也呼籲旅宿業者，持續加強落實防疫工作，包括旅客入住時，加強手部衛生與體溫量測、員工落實自主健康監測且上班期間全程配戴口罩、公共區域環境消毒作業應留有紀錄等。

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