秋冬防疫 研議強制戴口罩、印尼入境備陰性證明

因應秋冬可能襲來的新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心研擬公布秋冬專案，會朝重點場所強制戴口罩、從印尼入境須備陰性證明方向研議。

指揮中心先前公布，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等8大類人潮擁擠或密閉場所時，務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

不過，隨著台灣數個月都沒有本土疫情，民眾防疫新生活「螺絲」漸鬆，不少民眾出入人多的公共場所或無法維持社交距離的電梯等狹窄空間，也都沒戴口罩。

有媒體今天下午在疫情指揮中心記者會提問，即將公布的秋冬防疫專案是否包含加強戴口罩管制措施。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前針對8大類人潮擁擠的場所，是以宣導為主，希望民眾配合戴口罩；各縣市政府也針對相關場所訂有罰則。未來如果還要加強，也會針對某些特定場所，由指揮中心公告，就會有比較強制性的措施，會朝這方向思考，還在研議中。

此外，近日頻傳無症狀印尼籍移工在檢疫期滿確診；莊人祥表示，目前印尼籍移工有8成都是社福類移工，都需要集中檢疫、檢疫期滿前採檢；且有77%印尼籍移工雇主也都會要求提出核酸檢測陰性證明。

莊人祥說，未來也會研擬是否要求從印尼入境者須提出核酸檢測陰性證明才能入境，這也是秋冬專案的方向之一。