快訊

太陽報：傳普亭患帕金森氏症！明年年初可能下台

竹科園區大樓上午火燒車 10餘家公司近500員工緊急疏散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疾管署：台灣把關嚴謹 非可放心疫苗不會接種

中央社 / 桃園6日電
衛生福利部疾病管制署長周志浩今天談及新冠肺炎疫苗說，台灣把關嚴謹，如果不是可放心的疫苗，不會接種在國民身上。記者許正宏攝影／報系資料照
衛生福利部疾病管制署長周志浩今天談及新冠肺炎疫苗說，台灣把關嚴謹，如果不是可放心的疫苗，不會接種在國民身上。記者許正宏攝影／報系資料照

衛生福利部疾病管制署長周志浩今天受訪談及新冠肺炎疫苗時說，台灣把關嚴謹，如果不是可放心的疫苗，不會接種在國民身上。

林口長庚紀念醫院與長庚大學上午在桃園市辦「COVID-19新冠病毒研討會」，包括副總統賴清德、周志浩及中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳等與會。

媒體聯訪時詢問，有專家認為打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗有隱憂，副作用可能讓民眾對疫苗失去信心。

周志浩表示，任何疫苗都會有些不良反應，只要是在可接受範圍內，比起來效益較好，這種情形下還是應接種。

張上淳說，所有疫苗難免會有不良反應，但要評估是否安全到可上市，也要經3階段臨床試驗和時間考驗，以確定是否有足夠效益和長期效果，希望國內自主研發疫苗能順利上市，「國內廠家製造的疫苗，要優先取得當然是最容易」。

至於如何評估目前臨床試驗進度最快的RNA疫苗，張上淳表示，過去雖沒被正式使用過，但RNA被開發、被想到可用於當疫苗使用已很多年，有幾廠開發速度較快，初期臨床試驗看起來也有效果，但仍要看3期臨床試驗效果如何。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳建仁：對疫苗發展有信心 台灣新冠疫苗可望明年中推出

基隆婦接種後GBS味覺喪失 黃立民：不能排除新冠肺炎

台中男接種後罹罕病 張上淳：不打疫苗一周也會增9案例

兒科急診病床占床100％ 張上淳：國人防疫確實鬆懈了

相關新聞

疾管署：台灣把關嚴謹 非可放心疫苗不會接種

衛生福利部疾病管制署長周志浩今天受訪談及新冠肺炎疫苗時說，台灣把關嚴謹，如果不是可放心的疫苗，不會接種在國民身上

賴清德：要以新冠病毒為師「 一定要謙卑面對」

副總統賴清德今天早上到桃園林口長庚研究大樓參與「新冠病毒研討會」，他致詞表示，新冠肺炎疫情在全球確診與死亡數持續竄新高，...

6天16例！ 新冠肺炎境外移入+4 指揮中心下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內再增加4例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，近日國內頻傳出境外個案，連續六天傳境...

東洋疫苗破局 藍委批坑殺股民

台灣東洋藥品公司取得德國ＢＮＴ新冠肺炎疫苗卡關，國民黨立法院黨團昨天質疑，東洋宣布取得疫苗代理權，又有前閣揆林全背書，不...

北市跨年若一周15病例改線上轉播 其他5都也有備案

受疫情影響，北市府前跨年晚會，台北市若出現1例不明感染本土個案，活動照常，參加者要戴口罩；但若一周出現15例不明感染源本...

自認過敏 女學生捷克讀書返台驗出新冠

國內昨新增一例境外移入新冠肺炎病例，廿多歲本國籍女學生今年九月中旬赴捷克就學，十一月二日自荷蘭搭機經曼谷返國，入境時，出...

有症狀入境者機場二採陰才可返家 旅客支持從嚴

中央流行疫情指揮中心表示，9日起入境有症狀者必須完成2次核酸檢測確認陰性後，才可到旅館或家中居家檢疫，桃機旅客今天表示，...

歐洲逾600議員聯名致函譚德賽 挺台參與WHA

世界衛生大會（WHA）9日復會。外交部今天表示，由歐洲議會及各國國會友台小組主席組成的「福爾摩沙俱樂部」，領銜25國、共...

陳建仁：對疫苗發展有信心 台灣新冠疫苗可望明年中推出

前副總統、中研院院士陳建仁今天應邀到台南一中演講，他表示，國外疫苗最快年底上市，台灣研發的疫苗正進入臨床第一期試驗，明年...

聲援台商設綠色通道訴求 王金平：台灣受益者更多

因應新冠肺炎防疫，國人出境入境都要經14天隔離，台商近日呼籲盼政府能促成兩岸商務綠色通道，縮短隔離的時間成本。立法院前院...

台灣搶要新冠肺炎疫苗 感染科專家警告接種後兩大隱憂

面對新冠肺炎疫情，只有疫苗能正式解禁，若台灣無法取得疫苗，要面臨的威脅就不單純只是疫情，更多的恐怕是被經濟海嘯滅頂。台灣...

20多歲女學生捷克讀書返台 新冠肺炎自認是鼻子過敏

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為本國籍20多歲女性(案570)，今年九月赴...

熱門新聞

今年撲本島首颱！閃電颱風20:30發陸警 明最靠近防豪雨

拜登當選會賣台？焦糖哥哥籲別焦慮 網狂噓：自我感覺良好

閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

新式「騰雲無人機」台東志航基地曝光！外型更像MQ-9

議員要求拆蔣銅像 柯文哲：我被民進黨迫害沒有比較少

真的是阿伯！親戚占職缺 柯文哲一度否認最後坦承

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。