疾管署：台灣把關嚴謹 非可放心疫苗不會接種

衛生福利部疾病管制署長周志浩今天受訪談及新冠肺炎疫苗時說，台灣把關嚴謹，如果不是可放心的疫苗，不會接種在國民身上。

林口長庚紀念醫院與長庚大學上午在桃園市辦「COVID-19新冠病毒研討會」，包括副總統賴清德、周志浩及中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳等與會。

媒體聯訪時詢問，有專家認為打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗有隱憂，副作用可能讓民眾對疫苗失去信心。

周志浩表示，任何疫苗都會有些不良反應，只要是在可接受範圍內，比起來效益較好，這種情形下還是應接種。

張上淳說，所有疫苗難免會有不良反應，但要評估是否安全到可上市，也要經3階段臨床試驗和時間考驗，以確定是否有足夠效益和長期效果，希望國內自主研發疫苗能順利上市，「國內廠家製造的疫苗，要優先取得當然是最容易」。

至於如何評估目前臨床試驗進度最快的RNA疫苗，張上淳表示，過去雖沒被正式使用過，但RNA被開發、被想到可用於當疫苗使用已很多年，有幾廠開發速度較快，初期臨床試驗看起來也有效果，但仍要看3期臨床試驗效果如何。