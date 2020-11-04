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東洋代理德國疫苗卡關 指揮中心：沒有直接授權是關鍵

中央社 / 台北4日電
指揮中心發言人莊人祥表示，本來就有跟BNT洽談，但因BNT將大中華區代理授權給上海復星醫藥集團，也包含台灣在內，因此談不下去。 圖／中央社
指揮中心發言人莊人祥表示，本來就有跟BNT洽談，但因BNT將大中華區代理授權給上海復星醫藥集團，也包含台灣在內，因此談不下去。 圖／中央社

台灣東洋取得德國BNT新冠肺炎疫苗卡關，指揮中心今天指出，指揮中心早和德國BNT洽購疫苗，但其大中華區代理授權上海復星醫藥，因此沒有合作；台灣東洋要有德國直接授權，才能談判。

台灣東洋藥品日前取得德國BioNTech（BNT）2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗在台銷售的「有條件授權書」，但台灣東洋3日宣布，由於BNT與政府在數量及價格難有共識，無法如期代理疫苗進口。

中央流行疫情指揮中心則指出，因台灣東洋無法提供正式授權文件和合約，談判無以為繼。雙方說法兜不攏。台灣東洋3日深夜再度發出聲明指出，與政府持續協商期間，雖積極爭取延長BNT授權期限，但由於部分商業條件未能成就，因此無法繼續提供有效證明文件。

指揮中心發言人莊人祥晚間受訪表示，本來就有跟BNT洽談，但因BNT將大中華區代理授權給上海復星醫藥集團，也包含台灣在內，因此談不下去；如果東洋也能拿到德國BNT授權，就可以跟東洋談。

莊人祥說，若台灣要直接跟上海復星買，會有一些障礙，目前沒有接觸。如果東洋可以拿到直接授權，當然最好。目前台灣還有另一家與上海復星合作的代理商有與指揮中心洽談購買疫苗事宜，但指揮中心同樣要求要有BNT直接授權才可以談。

新冠肺炎 COVID-19

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