全球新冠肺炎疫情升 台灣先強化入境檢疫迎戰

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，全球新冠肺炎疫情持續升溫，民眾應避免所有非必要出國旅遊。返國民眾須配合防疫措施，且將強化有症狀旅客入境檢疫措施。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，從11月9日起，強化入境民眾檢疫措施，過去14天內有症狀的旅客，必須完成2次核酸檢測陰性，才可以到防疫旅館或返家繼續檢疫到期滿。

陳時中說，預計11月中旬發布秋冬防疫專案，目前有些執行細節還必須與地方政府溝通；但上述強化入境檢疫措施，也可視為秋冬專案的一環。

陳時中說，全球疫情持續升溫，近1週新增確診病例數以美國、印度、法國、義大利及英國為多。歐洲、美國為目前疫情主要流行地區，其中歐洲區確診、住院、死亡病例都加速上升，多國再度採取高強度管制措施。

美國疫情自9月中加速回升，近期死亡病例也略升，近1週18州新增病例數創新高。指揮中心指出，全球旅遊疫情建議維持第三級：警告（Warning），民眾應避免所有非必要的出國旅遊。

至於年底將屆，各類大型活動或尾牙是否舉辦，陳時中說，秋冬防疫專案不會有活動人數限制，跟目前集會遊行指引方向一樣，做好量體溫、實聯制、戴口罩、勤洗手等；除非有無法追蹤來源的本土個案、多發性的社區傳染，才會做人數的限制。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施，落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。