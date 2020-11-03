台灣東洋代理新冠疫苗破局 指揮中心透露談判缺兩文件

台灣東洋藥品公司於日前取得德國BioNTech(BNT)新冠疫苗在台銷售的「有條件授權書」後，經20多天密集地與BNT、衛生福利部疾病管制署協商討論，台灣東洋卻在今晚間臨時宣布，無法如期代理該疫苗進口。指揮中心透露，談判破局是因東洋無法提供正式授權書及合約草案。

台灣東洋於10月12日宣布取得BNT授權，最高可提供3000萬劑疫苗，分別就最新臨床數據、採購數量、價格、冷鏈運送方式等與政府進行討論。期間，雖然台灣東洋努力居中協調、拉近差距，然政府與BNT在採購數量及價格上仍有落差，截至授權協商期滿並未達成共識。

對此，指揮中發言人莊人祥澄清，日前談判過程中，指揮中心已與東洋查到「願意談的數量」共識，談判破局是因為指揮中心要求台灣東洋提供正式授權文件及合約草案，台灣東洋一直無法提供，連指揮中心都不解為何東洋連最基本的關鍵文件都不提供，後續評估根本做不下去。

針對台灣東洋無法提供正式授權文件及合約草案是否代表該廠商根本來沒拿到關鍵文件，莊人祥僅說，「只能說沒看到」，並強調指揮中心就是希望台灣東洋提供該兩文件才能繼續談數量及價格，也重申只要台灣東洋可以拿出兩文件，指揮中心就願意再繼續跟台灣東洋協商。

莊人祥進一步說明，台灣東洋談判破局不代表明年第一季沒疫苗可打，也不表示買不到BioNTech(BNT)新冠疫苗，指揮中心會繼續透過covax爭取BNT新冠疫苗及任何適合需求國際疫苗，也會嘗試多種管道，積極與跟國際廠接洽，持續支持國產疫苗。「我們沒有放棄任何一家疫苗」。