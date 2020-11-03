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中央笨且壞？ 議員要求自主佈署防疫

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
國外新冠疫情再次肆虐，藍議員指責中央資訊不透明、無作為，要求地方自主防疫，超前佈署採購疫苗。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
國外新冠疫情再次肆虐，藍議員指責中央資訊不透明、無作為，要求地方自主防疫，超前佈署採購疫苗。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

「中央笨且壞？疫情恐再起，市府應自主採購疫苗早佈署。」台中市議會3日進行警、衛、環、消業務質詢，國民黨議員對於新冠肺炎疫情恐將於秋冬之際再起提出質詢，要求衛生局借鏡中國政府的防疫效能，提前佈署，並自費採購疫苗。衛生局長曾梓展表示，疫苗來源市府可籌措經費自行採購，但全面施打要中央同意。

市議員李中表示，台北市長柯文哲痛罵中央不是笨就是壞，但他認為中央是既笨又壞。明明對岸全面防疫的效果佳，中央把對方當敵人，就不學習對岸的優點？青島可以在5天內完成900萬市民的檢酸檢測，台中或台灣不行全面篩檢嗎？國外第二波疫情再起，台灣難道會像中央所說的那樣，境內已無感染了？

英德法等國的疫情再現，美國單日染疫人口持續增加，德國準備在2022年之前全國施打疫苗，但台灣民眾卻還不了解中央新一波疫情的防疫措施與疫苗採購資訊，如此資訊不透明，讓民眾難以信任。李中要求衛生局，中央沒有作為，身為直轄市衛生局是否有經費、管道採購到足夠的新冠肺炎疫苗讓市民施打！

曾梓展回應說，衛生局知道國外疫苗採購管道，也會自籌經費採購到足額疫苗供民眾施打。不過防疫是中央權責，要不要普篩或全面施打疫苗，須由中央決定，地方才能購買或施打。

由於中央竟然長期未召開食安與治安會報，李中、賴義鍠等議員，也要求衛生局、警察局要落實會報的召開，尤其中央開放萊豬進口，台中市堅持零檢出，食安會報不能鬆懈。曾梓展表示，市府食安會報定期每三個月召開一次，必要時將召開緊急會議，追蹤列管食安處理進度，並公開讓市民了解。

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