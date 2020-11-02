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東南亞疫情燒進來 今再增5例外籍境外移入確診

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東南亞疫情燒進來 今再增5例外籍境外移入確診

聯合報 / 記者邱宜君/即時報導
中央流行疫情指揮中心下午兩時舉行臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增5名境外移入個案相關資訊，我國確診病例累計達564例。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心下午兩時舉行臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增5名境外移入個案相關資訊，我國確診病例累計達564例。記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增5例境外移入COVID-19病例(案560至564)，均為來台工作外籍人士，分別自印度、印尼及菲律賓入境。上次單日新增五例是10月19日，睽違兩周，今天再次一口氣新增五例境外移入病例。

指揮中心發言人莊人祥表示，案560為印度籍30多歲男性，來臺前曾於10月12日及14日採驗，結果皆為陰性，10月15日與1名同事來臺工作，入境迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，因公司要求，10月31日自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共16人，其中1人為同行入境同事，10月31日採檢結果為陰性，列居家隔離，其餘15人為餐廳、飯店員工及計程車司機等，因與個案接觸時均有佩戴口罩，列自主健康管理。

案561為印尼籍30多歲女性，10月18日來臺工作，入境迄今無症狀，10月31日檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

案562為印尼籍30多歲女性，10月10日來臺工作，入境迄今無症狀，10月23日檢疫期滿前採檢結果為陰性。個案10月25日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍進行自主健康管理，因雇主要求，10月30日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共36人，其中33人為同車接觸者、1人為仲介，列為自主健康管理，2人為宿舍接觸者，列為居家隔離。

莊人祥表示，案563為印尼籍20多歲男性，為昨日公布案558之同行入境移工，登機前3日內檢驗為陰性，10月14日入境後至檢疫期滿期間均無症狀，檢疫期滿後自費採檢結果為陰性。個案與另1名同行入境移工因入境前與案558密切接觸，故列為居家隔離，2人皆於10月30日出現咳嗽、喉嚨痛症狀住院隔離並採檢，其中案563檢出陽性確診，另1名同行入境移工經2次採檢結果皆為陰性；3名移工之仲介檢驗結果亦為陰性。

案564為菲律賓籍20多歲女性，10月19日來臺工作，登機前3日內檢驗為陰性，入境迄今無症狀，11月1日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共8人，包括同班機接觸者7人及防疫計程車司機1人，均列自主健康管理對象。

指揮中心統計，截至目前累計102,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含100,830例排除)，其中563例確診，分別為471例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除。確診個案中7人死亡、519人解除隔離、37人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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