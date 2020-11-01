染疫移工居檢流鼻水沒告知 指揮中心：依法處置

一名印尼移工在居家檢疫期間沒有回報疑似症狀，但後來確診新冠肺炎，疫調才發現曾流鼻水，自行服藥緩解。疫情指揮中心今天說，居檢未誠實告知身體狀況，會請衛生局依法處置。

中央流行疫情指揮中心公布，新增3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，其中2人為印尼籍從印尼入境，1人為台灣人，從美國入境。

其中一名印尼個案為移工，10月14日來台工作，有入境前3天的自費採檢陰性證明，入境後與2名移工一同搭乘防疫計程車入住防疫旅館。個案在居家檢疫期間都回覆沒有疑似症狀。

不過，個案10月29日檢疫期滿後，與另2名移工一同由仲介開車送到醫院自費採檢，今天確診。後續疫調發現，個案在檢疫期間曾出現流鼻水症狀，自行服用成藥後症狀緩解。

接觸者的2名同行移工自費檢驗結果都為陰性，但2人當日晚間皆出現咳嗽、喉嚨痛症狀，目前已收治住院隔離檢驗中。

疫情指揮中心發言人莊人祥說，此個案在居檢曾出現症狀，但沒有誠實告知，將請當地衛生局確認是移工還是仲介沒有誠實以告，也會請衛生局依法處置。