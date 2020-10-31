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台商赴印度帶新冠肺炎病毒返國 曾在當地現症狀未就醫

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內再增加1例新冠肺炎境外移入個案，截至目前國內確診571名新冠肺炎個案。記者陳婕翎／攝影
中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內再增加1例新冠肺炎境外移入個案，截至目前國內確診571名新冠肺炎個案。記者陳婕翎／攝影

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增1例境外移新冠肺炎病例，為60歲本國籍男性(案556)，今年2月至印度工作，10月28日返國，曾在當地現症狀未就醫。

指揮中心表示，個案10月24日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀，未曾於印度當地就醫。個案入境時，主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至醫院就醫，於昨(30)日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心指出，個案於航行途中均有適當防護，同班機前後二排乘客8人列為居家隔離對象；另外籍航空機組員11人無著特別防護，亦列為居家隔離對象。

指揮中心統計，截至目前國內累計101944例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含100402例排除)，其中555例確診，分別為463例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、515人解除隔離、33人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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