星媒指台灣沒本土卻輸出病例 莊人祥反擊
新加坡媒體報導台灣200天沒新冠肺炎本土個案，卻有輸出病例。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，台灣在疫調上相當透明，不敢說他國都驗錯，但接觸者至今無一人感染也是事實。
截至昨天，台灣已連續200天沒有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案，但卻有新加坡媒體在報導台灣疫情時提到，日本、泰國都發現有台灣入境後確診感染病毒的案例。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中表示，台灣一向秉持透明態度，無論任何國家或民眾告知有台灣出境者在他國入關時被驗出陽性，只要查證屬實，指揮中心都會對外公布，並視為本土案例進行疫調。
莊人祥說，在疫調期間，不僅疑似輸出個案的密切接觸者要居家隔離，進行核酸檢驗（PCR）及血清抗體，也會隨時對外公布相關檢驗結果。
莊人祥指出，截至目前為止，所有疑似輸出病例的密切接觸者檢驗結果都是陰性，也沒造成其他人感染，據悉有部分個案是到當地才被感染，不敢說他國都驗錯，但沒有造成接觸者感染也是事實。
他說，無論結果如何，台灣都透明地將這些事實昭告外界，很多國家是否能像台灣一樣透明，他不予置評。
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