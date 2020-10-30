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新增1例！菲籍移工參加確診友人喪禮 來台出關前採檢陽性
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為菲律賓籍30多歲男性(案555)，為工作來台，10月15日自菲律賓入境台灣，出關前採檢確診。
莊人祥表示，案555長期在台灣工作，今年9月10日獨自返回菲律賓，13日於當地參加1名確診新冠肺炎友人喪禮，並曾與其他14人同住，由於部分同住人員確診。
個案9月17日於當地進行接觸者採檢，18日確診後進行隔離，20日因出現咳嗽、呼吸困難等症狀收治住院，10月3日出院，10月9日採檢結果為陰性。
莊人祥指出，個案10月15日自菲律賓搭機來臺，入境迄今無症狀，10月29日集中檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。個案同班機旅客共7人，檢疫期滿前採檢結果均為陰性，皆列為自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計101787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含100194例排除)，其中554例確診，分別為462例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、514人解除隔離、33人住院隔離中。
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