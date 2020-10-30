新增1例！菲籍移工參加確診友人喪禮 來台出關前採檢陽性

台灣東洋藥品宣布取得德國BioNTech（BNT）新冠肺炎疫苗台灣代理權，但這支由BNT和美國輝瑞藥廠合作的mRNA疫苗，必須在攝氏零下70度保存，不只國籍航空做不到，國內多數醫療院所也沒有符合的冷鏈設備。國內醫師、專家都表示，就算跨國運送沒問題，疫苗進到台灣後，不可能像打流感疫苗一樣，在住家附近小醫院、診所、衛生所就可接種，偏鄉民眾除非到醫學中心，不然可能都打不到。

2020-10-30 05:15