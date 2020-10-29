快訊

川普不妙了？美股風向球預示美國總統大選可能變天

北市中山分局2警涉貪包庇色情 7被告全羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣200天零本土個案 新加坡媒體酸「但3人出國後確診」

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心指出，台灣已連續200天沒有新冠肺炎本土個案。圖為台灣國慶日人潮。歐新社
指揮中心指出，台灣已連續200天沒有新冠肺炎本土個案。圖為台灣國慶日人潮。歐新社

台灣已連續200天沒有新冠肺炎本土個案！不過有新加坡媒體報導台灣今日疫情時，下一句對比「不過，指揮中心接獲日本和泰國衛生當局的通報，指有三人從台灣入境後確診感染病毒」，引起網友熱議「新加坡也在酸」。

今（29）日下午指揮中心公布新增3例新冠肺炎，皆為境外移入，分別從菲律賓、美國及印尼入境。莊人祥指出，自今年4月13日以來，已連續200天沒有本土個案，也感謝民眾配合各項防疫措施，希望民眾繼續保持防疫措施，勤洗手、戴口罩。

新加坡媒體「8視界新聞」轉述以上報導，隨後補充一段昨日內容「不過，指揮中心表示，接獲日本和泰國衛生當局的通報，指有三人從台灣入境後確診感染病毒」。

PTT鄉民火速發文「新加坡也在酸台灣本土200天0確診」，8視界新聞底下出現新加坡網友酸語，「鬼才相信！」、「離開才有真會騙，和台灣政府一樣」、「當時印尼也是這樣講啊，都沒有病例，結果呢？」；但也有人緩頰「人家是說國外診斷有問題」、「就是不相信共產黨才會有200天0」。

該鄉民說明，新加坡下個月開放中國人只要機場篩檢陰性，入境就能免隔離；而台灣人目前要入境隔離7天期滿前陰性。不過有其他網友質疑，部分華語媒體受中國牽制，甚至回嗆其報導意圖讓人回憶新加坡總理夫人曾酸台灣捐口罩外交、「新加坡就中國洗產地的地方」。

新冠肺炎 COVID-19 新加坡 PTT

延伸閱讀

「台灣輸出」病毒日泰共3例 陳時中：國內持續疫調

彭博：台灣已連續200天沒有本土個案 創全球最佳紀錄

新加坡擴大開放邊境 解除中國旅客入境限制

我連200天零本土 菲國美國印尼新冠肺炎病毒直搗國門

相關新聞

台灣200天零本土個案 新加坡媒體酸「但3人出國後確診」

台灣已連續200天沒有本土個案！不過有新加坡媒體報導台灣今日疫情時，下一句對比「不過，指揮中心接獲日本和泰國衛生當局的通報，指有三人從台灣入境後確診感染病毒...

【重磅快評】台商「被陽性」 陳時中依然傲慢？

中央流行疫情指揮中心實驗室烏龍錯置檢體樣本，把原本無恙的江蘇台商列為陽性，把已有症狀的另一名從法國返台的本國籍男子列為陰...

200天本土零感染 台灣抗疫與全世界成對比

據美聯社報道，截止10月29日，台灣已經持續200天沒有任何新冠肺炎本土感染病例。這與世界很多其它地區疫情不斷加劇的情況...

BNT新冠疫苗談判峰迴路轉 就算買到民眾自費恐打不到

在國產新冠病毒疫苗進度落後情況下，外購疫苗成現階段唯一出路。東洋製藥與德國BNT藥廠的疫苗購買協議，一波三折，一度因衛福部購買的數量太少瀕臨破局。

檢體錯置！國台辦要我向江蘇台商道歉 指揮中心：研議心理補償

指揮中心為釐清外界疑慮，針對陽性當天又轉陰性的江蘇台商入境同一天，意外發現法國入境本國籍男性確診，對樣本DNA做比對證實...

我連200天零本土！ 新增3例境外移入 菲、美、印尼新冠肺炎病毒直搗國門

今天是我國連200天零本土新冠肺炎確診個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增3例境外移入新冠肺炎病例(...

彭博：台灣已連續200天沒有本土個案 創全球最佳紀錄

彭博資訊報導，台灣自4月12日以來，已連續200天沒有出現本土新冠肺炎個案，創下全球目前為止最佳紀錄。

新冠肺炎境外移入又添三例！ 指揮中心14：00說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內再增加3例新冠肺炎境外移入個案，近日國內頻傳出境外個案，我國連四天新增13例新冠肺炎確...

檢體錯置？陳時中打臉「標籤脫落」專家指台灣有核准全自動檢驗儀

中央流行疫情指揮中心昨宣布調查結果，表示實驗室將確案536檢體被錯置為案530的檢體，案530其實並非確診。有實驗室人員...

新冠境外移入增1例 台疑輸出3例

我國昨新增一例境外移入確診個案，為十幾歲的印籍女性移工，總案例數達到五五一例。指揮中心昨也公布接獲日本和泰國通報三例疑似...

新聞眼／指揮中心寬以律己 防疫漏洞？

回顧近幾個月，指揮中心對台灣新冠肺炎輸出個案，矛頭總指向是別人家機場檢疫篩檢不準，如今江蘇台商確診（案五三○）昨確認是搞...

大烏龍！ 檢體錯置 江蘇台商沒染疫

我國防疫表現優異，指揮中心實驗室卻搞出大烏龍，因檢體樣本錯置，原本被列為案五三○的江蘇台商第一次檢驗為陽性，但之後連續三...

熱門新聞

台東志航墜機飛官朱冠甍上尉 送醫搶救宣告不治

台東F-5E戰機失事墜海 飛行員送醫搶救

影／立委爆料「戶政系統設計師」是上海人？ 內政部：若屬實歹誌大條

失事飛官頭部嚴重外傷 退休飛官：疑跳機撞擊座艙

影／殉職飛官朱冠甍母淚崩 痛揭愛子曾曝「F-5早晚出問題」

慟！參謀總長沈一鳴、飛官朱冠甍 今年殉職官兵累計已15人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。