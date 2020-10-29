台灣200天零本土個案 新加坡媒體酸「但3人出國後確診」

台灣已連續200天沒有新冠肺炎本土個案！不過有新加坡媒體報導台灣今日疫情時，下一句對比「不過，指揮中心接獲日本和泰國衛生當局的通報，指有三人從台灣入境後確診感染病毒」，引起網友熱議「新加坡也在酸」。

今（29）日下午指揮中心公布新增3例新冠肺炎，皆為境外移入，分別從菲律賓、美國及印尼入境。莊人祥指出，自今年4月13日以來，已連續200天沒有本土個案，也感謝民眾配合各項防疫措施，希望民眾繼續保持防疫措施，勤洗手、戴口罩。

新加坡媒體「8視界新聞」轉述以上報導，隨後補充一段昨日內容「不過，指揮中心表示，接獲日本和泰國衛生當局的通報，指有三人從台灣入境後確診感染病毒」。

PTT鄉民火速發文「新加坡也在酸台灣本土200天0確診」，8視界新聞底下出現新加坡網友酸語，「鬼才相信！」、「離開才有真會騙，和台灣政府一樣」、「當時印尼也是這樣講啊，都沒有病例，結果呢？」；但也有人緩頰「人家是說國外診斷有問題」、「就是不相信共產黨才會有200天0」。

該鄉民說明，新加坡下個月開放中國人只要機場篩檢陰性，入境就能免隔離；而台灣人目前要入境隔離7天期滿前陰性。不過有其他網友質疑，部分華語媒體受中國牽制，甚至回嗆其報導意圖讓人回憶新加坡總理夫人曾酸台灣捐口罩外交、「新加坡就中國洗產地的地方」。