200天本土零感染 台灣抗疫與全世界成對比

據美聯社報道，截止10月29日，台灣已經持續200天沒有任何新冠肺炎本土感染病例。這與世界很多其它地區疫情不斷加劇的情況形成鮮明對比。

台灣衛福部疾病管制署上一次報告本土感染病例是在4月12日。從新冠疫情爆發以來，台灣累計報告553例確診病例，其中死亡病例僅有7例。不過，在本土感染病例保持200日零記錄的同時，台灣仍然有境外輸入的新冠確診病例。

美聯社指出，台灣的抗疫成績被視為成功範例，尤其是在與中國大陸有著緊密商務往來和旅游交流的情況下。新冠病毒最早於2019年年底在中國出現。

然而對於台灣是否完全擺脫了新冠病毒的本土傳播風險，目前仍存有疑慮。當地媒體也在持續關注離開台灣之後在境外被確診感染的病例。

衛生部門周三表示，已經從日本和泰國有關機構接到通知，近期離開台灣的前往這兩國的人員當中，有三人在抵達之後被確診。

戴口罩、控入境、嚴隔離

盡管如此，從全世界累計確診病例超過4400萬、死亡病例超過110萬的情況來看，台灣的抗疫成果是顯而易見的。美聯社援引《美國醫學會雜志》（JAMA）的研究指出，尤其關鍵的一點就是在疫情早期及時采取措施，對來自武漢的航班乘客進行檢測。

1月20日，台灣疾管署正式成立中央流行疫情指揮中心，以協調統籌各個部門資源與人力，投入抗疫工作。當局還有效地向民眾傳達了佩戴口罩對於預防感染的重要性，同時通過配給調控的方式，避免了因為恐慌造成的搶購和價格欺詐現象。

與此同時，台灣快速采取措施，收緊了邊境管控。在1月23日就停止了所有來自武漢的航班，禁止來自武漢的中國大陸居民入台。此外，台灣對從境外抵達的所有人員一律實行嚴格的14天強制隔離措施，不管入境人員是台灣籍還是外國籍都一視同仁。

專業人士在應對疫情和普及防疫措施方面也發揮了重要作用。今年5月剛剛卸任的前副總統陳建仁本身就是傳染病學家，並且曾經在2003年的SARS疫情期間擔任衛生署署長，對於疫情防控有著豐富的經驗。

雨涵/洪沙（美聯社）

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