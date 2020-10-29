快訊

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

200天本土零感染 台灣抗疫與全世界成對比

德國之聲 / 德國之聲

據美聯社報道，截止10月29日，台灣已經持續200天沒有任何新冠肺炎本土感染病例。這與世界很多其它地區疫情不斷加劇的情況形成鮮明對比。

台灣衛福部疾病管制署上一次報告本土感染病例是在4月12日。從新冠疫情爆發以來，台灣累計報告553例確診病例，其中死亡病例僅有7例。不過，在本土感染病例保持200日零記錄的同時，台灣仍然有境外輸入的新冠確診病例。

美聯社指出，台灣的抗疫成績被視為成功範例，尤其是在與中國大陸有著緊密商務往來和旅游交流的情況下。新冠病毒最早於2019年年底在中國出現。

然而對於台灣是否完全擺脫了新冠病毒的本土傳播風險，目前仍存有疑慮。當地媒體也在持續關注離開台灣之後在境外被確診感染的病例。

衛生部門周三表示，已經從日本和泰國有關機構接到通知，近期離開台灣的前往這兩國的人員當中，有三人在抵達之後被確診。

戴口罩、控入境、嚴隔離

盡管如此，從全世界累計確診病例超過4400萬、死亡病例超過110萬的情況來看，台灣的抗疫成果是顯而易見的。美聯社援引《美國醫學會雜志》（JAMA）的研究指出，尤其關鍵的一點就是在疫情早期及時采取措施，對來自武漢的航班乘客進行檢測。

1月20日，台灣疾管署正式成立中央流行疫情指揮中心，以協調統籌各個部門資源與人力，投入抗疫工作。當局還有效地向民眾傳達了佩戴口罩對於預防感染的重要性，同時通過配給調控的方式，避免了因為恐慌造成的搶購和價格欺詐現象。

與此同時，台灣快速采取措施，收緊了邊境管控。在1月23日就停止了所有來自武漢的航班，禁止來自武漢的中國大陸居民入台。此外，台灣對從境外抵達的所有人員一律實行嚴格的14天強制隔離措施，不管入境人員是台灣籍還是外國籍都一視同仁。

專業人士在應對疫情和普及防疫措施方面也發揮了重要作用。今年5月剛剛卸任的前副總統陳建仁本身就是傳染病學家，並且曾經在2003年的SARS疫情期間擔任衛生署署長，對於疫情防控有著豐富的經驗。

雨涵/洪沙（美聯社）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

8中國特工騷擾的新州夫婦 疑武漢前官員徐進、劉芳

若勝選全面戰疫？ 拜登得面對共和黨阻撓與挑戰

陸CDC專家：不排除武漢華南海鮮市場疫情「由冷鏈傳入」

歐美疫情拉警報 生技5大概念股逆勢漲

相關新聞

BNT新冠疫苗談判峰迴路轉 就算買到民眾自費恐打不到

在國產新冠病毒疫苗進度落後情況下，外購疫苗成現階段唯一出路。東洋製藥與德國BNT藥廠的疫苗購買協議，一波三折，一度因衛福部購買的數量太少瀕臨破局。

彭博：台灣已連續200天沒有本土個案 創全球最佳紀錄

彭博資訊報導，台灣自4月12日以來，已連續200天沒有出現本土新冠肺炎個案，創下全球目前為止最佳紀錄。

200天本土零感染 台灣抗疫與全世界成對比

據美聯社報道，截止10月29日，台灣已經持續200天沒有任何新冠肺炎本土感染病例。這與世界很多其它地區疫情不斷加劇的情況...

檢體錯置！國台辦要我向江蘇台商道歉 指揮中心：研議心理補償

指揮中心為釐清外界疑慮，針對陽性當天又轉陰性的江蘇台商入境同一天，意外發現法國入境本國籍男性確診，對樣本DNA做比對證實...

圖表看疫情／國內境外移入增3例 連200天無本土病例全球最佳

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增3例境外移入病例(案552至554)，分別自菲律賓、美國及印尼入境。

我連200天零本土！ 新增3例境外移入 菲、美、印尼新冠肺炎病毒直搗國門

今天是我國連200天零本土新冠肺炎確診個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增3例境外移入新冠肺炎病例(...

新冠肺炎境外移入又添三例！ 指揮中心14：00說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內再增加3例新冠肺炎境外移入個案，近日國內頻傳出境外個案，我國連四天新增13例新冠肺炎確...

檢體錯置？陳時中打臉「標籤脫落」專家指台灣有核准全自動檢驗儀

中央流行疫情指揮中心昨宣布調查結果，表示實驗室將確案536檢體被錯置為案530的檢體，案530其實並非確診。有實驗室人員...

新冠境外移入增1例 台疑輸出3例

我國昨新增一例境外移入確診個案，為十幾歲的印籍女性移工，總案例數達到五五一例。指揮中心昨也公布接獲日本和泰國通報三例疑似...

新聞眼／指揮中心寬以律己 防疫漏洞？

回顧近幾個月，指揮中心對台灣新冠肺炎輸出個案，矛頭總指向是別人家機場檢疫篩檢不準，如今江蘇台商確診（案五三○）昨確認是搞...

大烏龍！ 檢體錯置 江蘇台商沒染疫

我國防疫表現優異，指揮中心實驗室卻搞出大烏龍，因檢體樣本錯置，原本被列為案五三○的江蘇台商第一次檢驗為陽性，但之後連續三...

新冠PCR檢驗流程超繁複 專家：這四個關卡最可能出錯

日前中央流行疫情指揮中心驗出一名從大陸江蘇返台確診個案（案530），因案530一天內檢驗由陽轉陰，指揮中心調查其檢驗流程...

熱門新聞

台東志航墜機飛官朱冠甍上尉 送醫搶救宣告不治

台東F-5E戰機失事墜海 飛行員送醫搶救

影／立委爆料「戶政系統設計師」是上海人？ 內政部：若屬實歹誌大條

影／殉職飛官朱冠甍母淚崩 痛揭愛子曾曝「F-5早晚出問題」

失事飛官頭部嚴重外傷 退休飛官：疑跳機撞擊座艙

慟！參謀總長沈一鳴、飛官朱冠甍 今年殉職官兵累計已15人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。