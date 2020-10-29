我連200天零本土！ 新增3例境外移入 菲、美、印尼新冠肺炎病毒直搗國門

今天是我國連200天零本土新冠肺炎確診個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增3例境外移入新冠肺炎病例(案552至554)，分別自菲律賓、美國及印尼入境。

莊人祥表示，案552為本國籍30多歲男性，去(2019)年12月至菲律賓工作，今(2020)年10月14日起陸續出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、腹瀉、全身痠痛及倦怠等症狀，自行服藥後症狀改善。

個案10月25日返國，入境時通報曾有症狀，於機場採檢結果為陰性，10月26日因出現咳嗽伴隨胸痛、全身痠痛，由集中檢疫所人員安排就醫，經檢查顯示有肺炎，再次採檢通報，於今日確診。

已掌握案552同班機接觸者共36人，其中20人為前後二排座位旅客，列居家隔離，16人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

莊人祥指出，案553為本國籍60多歲女性，長期居住美國(前次自台灣出境日期為去年11月)，10月15日與友人聚餐，但其中2名友人確診，因此個案10月20日曾於美國當地進行核酸檢驗結果為陰性，10月26日自美國搭機返國，搭機前無症狀，但航行途中出現輕微咳嗽及流鼻水症狀。

10月27日入境時主動告知曾於美國接觸確診個案且有不適症狀，於機場進行採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共16人，其中5人為前後二排座位旅客，列居家隔離，11人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

莊人祥表示，案554為印尼籍20多歲女性，10月15日來臺工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無疑似症狀，10月28日檢疫期滿前進行採檢，因檢出陽性於今日確診。由於個案無症狀，且集中檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前累計101218例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含99950例排除)，其中553例確診，分別為461例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、513人解除隔離、33人住院隔離中。