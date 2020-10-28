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查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

國內新增1例境外移入 印尼女性移工住院隔離中

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心10月28日14:00記者會出席名單由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥及發言人莊人祥。記者陳婕翎／攝影
中央流行疫情指揮中心10月28日14:00記者會出席名單由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥及發言人莊人祥。記者陳婕翎／攝影

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例（案551），為印尼籍10多歲女性移工。於今日入境台灣，目前均無症狀。

個案入境時無症狀，且檢附3日內檢驗陰性報告，入境後由仲介安排入住防疫宿舍，檢疫期間均回報無症狀。個案10月22日檢疫期滿後，遲需在原防疫宿舍進行自主健康管理，並於10月26日由仲介安排至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，衛生單位初步掌握接觸個案者25人，因接觸期間居有適當防護，列為自主健康管理，另10名一同入境印尼及移工，檢驗結果均為陰性，列居家隔離。

新冠肺炎 COVID-19

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