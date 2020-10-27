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直播／新冠疫苗臨床試驗變嚴格？ 食藥署出面說明

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食藥署訂新冠疫苗緊急授權條件 第二期受試人數增倍

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
食藥署訂定新冠疫苗緊急授權條件。 圖／法新社
食藥署訂定新冠疫苗緊急授權條件。 圖／法新社

全球都在企盼新冠肺炎疫苗盡快問世，國內已有三家廠商進入第一期臨床試驗。衛福部食藥署近日首度訂出緊急授權（EUA）條件，要求第二期人體臨床試驗人數須收案達3000人，且要追蹤一個月，且確認安全性和有效性後，才能上市量產。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，10月14日首度召開專家會議討論，正式確定緊急授權條件，參考美國食品暨藥物管理局（FDA）10月發布的新冠肺炎疫苗指引，第二期接種疫苗受試者最少要3000人，追蹤至少一個月看是否有不良反應、抽血看血清抗體情況，且兼具有效性、安全性。

但原先要求第二期受試者僅需1300人，現要求3000人，相當於增加一倍，是否條件變嚴？吳明美解釋，當初是說第二期臨床試驗受試者達到1300人便給予補助款，以鼓勵疫苗研發，和緊急授權條件必須分開而論。藥廠也可以在第二期臨床試驗僅做1300位受試者，但就必須做完第三期臨床試驗，申請藥證後才能上市。

吳明美強調，緊急授權主要是讓國內盡快有疫苗可用，各藥廠取得緊急使用授權（EUA）後可量產100萬劑疫苗，後續仍需同步做第三期臨床試驗，才能取得藥證繼續生產。至於第三期臨床試驗的收案人數，國外多為三、四萬人，國內則尚未定案，須視明年疫情狀況、廠商提交的實驗計畫進行通盤考量。

第二期臨床試驗受者人數增加一倍，可能打亂藥廠疫苗進度。對此，高端疫苗執行副總李思賢表示，原先規劃第二期臨床試驗將於台灣收案1500人，另將在其他國家收案進行多國多中心試驗。但上周四接獲食藥署通知後，已採取因應措施修改計畫，將朝向在國內招滿3000位受試者，力求盡快通過緊急授權規定。

李思賢表示，各國針對疫苗臨床試驗一直在做滾動式調整，因此也能理解食藥署的疑慮，好在新規定下達的時間點算是剛好，因為正在進行臨床第一期，可儘速修改，但新規範的收案人數增加一倍，第二期臨床試驗的時間勢必拉長，且需增加合作的試驗中心。高端預計年底、明年一月初啟動第二期臨床試驗，趕在明年第二季結束前取得授權量產上市。

新冠肺炎 COVID-19 食藥署

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