快訊

新冠肺炎確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

陳時中投書土耳其媒體：WHO無法排除台灣

中央社 / 安卡拉26日專電
指揮中心指揮官陳時中。 圖／聯合報系資料照片
指揮中心指揮官陳時中。 圖／聯合報系資料照片

中華民國衛生福利部長陳時中投書土耳其媒體指出，台灣將新冠肺炎疫情控制得宜，疫情考驗證實台灣無法自外於全球衛生網絡，世界衛生組織也無法將台灣排除在外。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天刊登陳時中「後疫情時代的全球衛生網絡應納入台灣參與」英語投書指出，台灣以審慎以對、迅速應變、超前部署、公開透明4大原則因應俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情威脅，截至10月7日共523例確診、7人死亡，多數人民可維持正常生活。

他指出，台灣透過專業化的指揮體系運作、嚴謹的邊境管制措施、生產分配得宜的防疫物資供應、居家檢疫隔離與關懷管制並重、妥善運用科技資訊系統、資訊透明公開、精準篩檢及疫調等策略，有幸將疫情控制得宜，開創抗疫的「台灣模式」。

此外，台灣也提供醫療設備與防疫物資給其他有急需的國家。陳時中指出，截至6月共捐贈5100萬個外科口罩、116萬個N95口罩、60萬件隔離衣、3萬5000支額溫槍及其他各式醫療器材給80多個國家。

台灣也參與由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病預防創新聯盟（CEPI）與世界衛生組織（WHO）合作主導的COVID-19疫苗全球獲取機制（COVAX機制），以確保取得足夠疫苗。政府同時也積極協助國內疫苗廠加速研發及產製，以利及早上市，早日終結大流行。

陳時中指出：「面對下一波疫情的可能反撲與秋冬流感疫情的雙重威脅，台灣不敢懈怠。」除持續提醒國人佩戴口罩、維持社交距離、加強邊境檢疫、社區防疫及醫療整備後續策略外，也積極與國內外合作取得疫苗、發展有效治療及正確診斷，共同維護全球衛生安全。

經由這波疫情的考驗，證實台灣無法自外於全球衛生網絡，WHO也無法將台灣排除在外。

陳時中強調：「我們籲請WHO及相關各方正視台灣長期以來對全球衛生防疫及健康人權之貢獻，堅定支持將台灣納入WHO。」他呼籲讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 WHO 疫苗 陳時中 口罩 社交距離 居家檢疫 土耳其

延伸閱讀

陳時中投書菲媒：從疫情恢復得更好 WHO需台灣

台中男急性神經病變 多數研究認與流感疫苗無關

打疫苗致命危？ 陳時中：請廠商回報全球不良反應資料

台灣C肝防治有成 衛福部長陳時中歸功「掏錢部署」

相關新聞

陳時中投書菲媒：從疫情恢復得更好 WHO需台灣

菲律賓媒體刊登衛生福利部長陳時中專文表示，台灣模式可以幫助其他國家對抗新冠肺炎大流行。為從疫情中恢復得更好，「世界衛生組...

移工入境驟減八成 中市勞工局擴增檢疫所加速流量

移工因疫情檢疫無法大量入台進不來，勞動部勞動力發展署統計，去年每日平均入境移工人數624人，今年8月至9月平均每日只進來...

時陰時陽54例 指揮中心：無傳染力

我國再新增二名境外移入新冠肺炎案例，分別來自菲律賓、美國，其中來自菲國的女移工，出關採檢陰性，完成七天自主健康管理後，仲...

台北飛曼谷載客 長榮25日起恢復華航11月跟進

疫情影響，許多國家對入境旅客管制，之前台北飛曼谷航班去程均載貨不載客。因泰國進一步有條件開放入境管制，長榮航空台北飛曼谷...

帛琉沒準備好旅遊泡泡告吹 指揮中心：當初是帛琉提議

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，針對「台灣-帛琉安全旅行圈」一案，帛琉高層為確保國內醫療及防疫量能，尚未作好放...

新增2例境外移入 菲籍女出關陰性7天後卻轉陽

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎病例，分別自菲律賓及美國入境。其中菲籍女移工出關採檢結...

帛琉旅遊泡泡破滅學者很意外 點名下個可跟越南談

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實，帛琉旅遊泡泡暫緩，今年可能性很低。對此，學者表示很意外合作破滅，台灣下個目標可...

新冠肺炎增境外移入2例 指揮中心下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天上午宣布新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，下午2時將召開記...

新增2例新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2時記者會說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國再增加2例新冠肺炎境外移入個案，近日國內頻傳出境外個案，今天下午2時將準時召開記者會，...

帛琉旅遊泡泡生變 陳時中證實暫緩 「今年成行可能低」

帛琉旅遊泡泡生變，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨才說原本期待很高，但昨下午的會議進度僅由交通部擬計畫，卻尚未到交由指...

圖表／「台灣輸出病毒」累計38例 自台出境菲律賓最大宗

迄今我國已經累計38例輸出確診個案，陳時中表示，相關個案並未在台灣引起群聚感染案例，對於國外部分採檢結果抱持懷疑，但仍會持續追蹤接觸者健康狀況。

公衛一言堂 深綠逆時中也被全面圍剿

彰化縣政府與台大公衛學院合作的「新冠肺炎血清抗體萬人檢測計畫」，連日來引發熱烈討論，然而意見越來越趨極端，不只彰化縣政府與台大公衛學院承受了極大的壓力，連持平報導的媒體都遭到抹黑與攻擊...

熱門新聞

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

黃國昌批中天離譜 孫大千：用有色眼鏡進行思想審查

國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

共機再擾！空軍反制 首度攝下運8技術偵察機照片

獨／層峰拍板 原則同意檢整M41D戰車部署金門烈嶼

外界染紅旺旺 蔡衍明：可以這樣侮辱我嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。