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境外移入增加取消跨年？陳時中：沒管好才有風險

中央社 / 台北23日電
衛福部長陳時中受訪。記者王彥鈞／攝影
衛福部長陳時中受訪。記者王彥鈞／攝影

境外移入病例增加，跨年晚會是否取消引發討論。指揮中心指揮官陳時中今天表示，除非境外移入個案沒管好或落跑，才可能對社區造成風險，跨年晚會辦不辦，都尊重地方政府決定。

國際間新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，為防疫考量，台北市單週若出現逾15例新冠肺炎確診，跨年擬改採轉播或取消，台北市長柯文哲今天上午再表示，草案是把境內境外一起算，但目前是本土有15例就停辦。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午出席「2020年台灣全球健康論壇」，會後接受媒體聯訪時表示，台灣在居家檢疫政策上做得很好，除非境外移入個案沒有管好或落跑，才可能對社區造成風險，除此之外都不用過於擔心。

不過，對於各縣市政府是否要舉辦跨年活動，陳時中說，指揮中心尊重地方政府的決定，也對於防疫期間集會遊行訂有指引，目前都還不到需要加嚴的階段。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 柯文哲 北市 跨年晚會

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