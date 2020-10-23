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我駐美代表處一職員確診 23日起暫停領務櫃檯服務

聯合報 / 記者徐偉真張文馨╱台北即時報導
駐美代表蕭美琴上任後在雙橡園與媒體座談。報系資料照／華盛頓記者張文馨攝影
駐美代表蕭美琴上任後在雙橡園與媒體座談。報系資料照／華盛頓記者張文馨攝影

外交部今天表示，我國駐美國代表處1名職員22日確診新冠肺炎，該名職員目前仍持續居家隔離，駐處已為和該職員有接觸史的職員安排接受檢測，並從22日起自主隔離14天，實施遠距辦公。

外交部表示，該名確診職員19日晚間出現輕微發燒現象後，隨即前往醫院檢測，並通報駐處緊急應變小組，之後經採檢確診，該名職員目前仍持續居家隔離。

外交部表示，為了維護駐處人員及公眾健康，駐處已經立即進行辦公區域消毒作業，並要求全程佩戴口罩上班，在不影響公務下持續進行分組輪流上班。此外，為確保民眾防疫安全，也已進行領務區域全面消毒工作。自10月23日起，駐美代表處也將暫停領務櫃檯服務，恢復時間將另於駐處官網公告。

外交部表示，將密切注意駐美各處所在地的疫情發展，在確保駐外人員健康狀況無虞的情況下，持續推動各項業務。

駐美代表蕭美琴表示，她之前曾與這位同事共事，但這幾天沒有接觸；目前沒有不舒服或任何症狀，還沒有隔離的必要。

自疫情在美蔓延，駐美處安排職員輪流進辦公室工作，其餘者在家遠距辦公，蕭美琴為代表，自七月底到任後，天天都到辦公室上班。

新冠肺炎 COVID-19 外交部

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