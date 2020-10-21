秋冬防疫專案 嚴管非必要旅遊研議開放經濟泡泡

外界關注指揮中心因應秋冬疫情，將拋緊縮專案。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，大方向是不放鬆非必要旅遊，甚至會稍微嚴管，但與商務經貿、國際關係有關可在嚴管下放鬆。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前拋出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入風險增加，11月中將祭出秋冬防疫專案，視疫情走向強化邊境、境內管控措施。

陳時中今天下午在疫情記者會回應媒體相關提問時表示，秋冬防疫專案還在持續觀察疫情，擬定相關對策，但大方向是對於非必要旅遊不會放鬆，甚至可能稍微嚴管。而對商務經貿等對國際關係或貿易商業有關係的狀況，會在嚴管下放鬆。

陳時中表示，如果商務活動有提交好的防疫計畫，可以考慮放寬檢疫條件，但不會對沒有提出特定對應計畫者無條件開放，以免風險太大。對於類似外交泡泡、經濟泡泡的模式，指揮中心也朝這個方向研議中。