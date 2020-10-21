居檢沒坦承出現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日，公布國內新增1例境外移入新冠肺炎)病例(案544)，為10多歲印尼籍男性，10月5日與5名印尼籍同學一同入境台灣就學，居檢期間沒坦承現症狀，該學生出關後，校方安排自費採檢才確診。

陳時中表示，個案入境時無疑似症狀且檢附3日內檢驗抗體陰性報告，入境後即搭乘防疫計程車入住防疫旅館。個案於居家檢疫期間均回覆無疑似症狀，但後續經疫調了解，個案曾於10月8日至10月9日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，10月10日後症狀緩解。

個案於10月20日居家檢疫期滿，由校方安排專車至醫院自費採檢，並於今日確診，目前住院隔離中；其餘5名一同入境之印尼籍同學檢驗結果均為陰性。

陳時中指出，衛生單位已初步掌握個案接觸者共15人，包含防疫計程車司機1人、防疫旅館工作人員3人、校方接待人員5人及專車司機1人，均有著適當防護，列為自主健康管理。

5名一同入境之印尼籍學生，因其中2人與個案至醫院採檢後在同寢室內等待檢驗結果，且接觸時未佩戴口罩，故列為居家隔離對象，另3人列自主健康管理。

陳時中表示，個案入境航班之機組人員及前後兩排乘客疫調中，因機組人員皆有適當防護，且航班接觸者均已過最後接觸日14天，將列為自主健康管理。