快訊

居檢沒坦承現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居檢沒坦承出現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
今中央流行疫情指揮中心舉行例行記者會，左起專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
今中央流行疫情指揮中心舉行例行記者會，左起專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日，公布國內新增1例境外移入新冠肺炎)病例(案544)，為10多歲印尼籍男性，10月5日與5名印尼籍同學一同入境台灣就學，居檢期間沒坦承現症狀，該學生出關後，校方安排自費採檢才確診。

陳時中表示，個案入境時無疑似症狀且檢附3日內檢驗抗體陰性報告，入境後即搭乘防疫計程車入住防疫旅館。個案於居家檢疫期間均回覆無疑似症狀，但後續經疫調了解，個案曾於10月8日至10月9日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，10月10日後症狀緩解。

個案於10月20日居家檢疫期滿，由校方安排專車至醫院自費採檢，並於今日確診，目前住院隔離中；其餘5名一同入境之印尼籍同學檢驗結果均為陰性。

陳時中指出，衛生單位已初步掌握個案接觸者共15人，包含防疫計程車司機1人、防疫旅館工作人員3人、校方接待人員5人及專車司機1人，均有著適當防護，列為自主健康管理。

5名一同入境之印尼籍學生，因其中2人與個案至醫院採檢後在同寢室內等待檢驗結果，且接觸時未佩戴口罩，故列為居家隔離對象，另3人列自主健康管理。

陳時中表示，個案入境航班之機組人員及前後兩排乘客疫調中，因機組人員皆有適當防護，且航班接觸者均已過最後接觸日14天，將列為自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

迎美豬 拒萊豬

兩歲吃萊豬僅不鼓勵？ 陳佩琪嗆陳時中：要悲天憫人

【重磅快評】蘇貞昌主人家請客爆桌 是花誰的錢？

蘇貞昌、陳時中道歉疫苗不夠 綠議員：侯友宜也要道歉

相關新聞

又被揪出「台灣輸出病例」3國人赴日本確診新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，我國近日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National F...

居檢沒坦承出現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日，公布國內新增1例境外移入新冠肺炎)病例(案544)，為10多歲印尼籍男性，10月5...

新冠肺炎疫情趨緩 韓國即起重回中低風險國家名單

指揮中心指揮官陳時中今表示，指揮中心及專家認定韓國近期疫情趨緩，已連續4周達中低風險分級標準，因此即日起將該國增列為中低...

外交部推防疫成就VR影片 陳建仁、唐鳳親自說給你聽

外交部今天發布「防疫成就--關鍵三布局」虛擬實境（VR）影片，推廣台灣的防疫關鍵和防疫理念，外交部次長曾厚仁說，今年最值...

外交部推出VR影片 訴說台灣防疫成就「關鍵3布局」

外交部今天發布「關鍵三布局」虛擬實境（VR）影片，闡揚台灣的防疫成就及防疫無國界理念。外交部政務次長曾厚仁說，台灣由於防...

直播／我再增一例新冠肺炎境外移入 陳時中14：00親自說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國再增加1例新冠肺炎境外移入個案，近日國內頻傳出境外個案，今天又傳個案，今天下午2時00...

新增3例境外移入 均來自菲律賓

昨天新增三例境外移入個案，病例全來自菲律賓，分別為案五四一、案五四二、案五四三。其中，案五四三為長期在菲律賓工作的台灣人...

想回家過年 在陸台人盼啟動「旅遊泡泡」

「想家裡的狗，想家裡的親人，想街口的滷味、雞排，想念捷運嗶嗶嗶的聲音…」。一篇微信貼文「過年回台灣要花多少錢？」吸引超過...

-20℃新冠病毒可存活 專家：病毒可物傳人

青島冷凍鱈魚的外包裝日前被檢測出活病毒，青島市副市長欒新昨天表示，這是世界上首次找到充分的證據鏈，證明新冠病毒可由物傳人...

台北市15例確診就停辦跨年 新北不以數字作考量

台北市府今宣布，若北市出現15例以上確診案例，擬停辦跨年活動。新北市觀光旅遊局長張其強指出，會以新北衞生局和中央流行疫情...

菲國境外移入+3 台商誤診肺炎 漏放返台確診新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎病例，分別為菲律賓籍20多歲女性(案541)、菲律賓籍20多歲男...

又增三例新冠肺炎境外移入 指揮中心14：00說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國再增加3例新冠肺炎境外移入個案，近日國內頻傳出境外個案，今天下午2時00分將準時召開記...

熱門新聞

教召重規劃 國防部：退伍8年內未被召訓者優先入列

陸方撤告 外交部：斐濟承諾派員協助我外館未來活動

兩歲吃萊豬僅不鼓勵？ 陳佩琪嗆陳時中：要悲天憫人

副參謀總長視導東沙防務 C-130運輸機宣示航線由我掌握

後備改革規劃 國防部：將研議4個月軍事訓練役役期是否延長

副參謀總長視導東沙 駐島海軍陸戰隊首次有限度曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。