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菲國境外移入+3！台商誤診肺炎 漏放返台確診新冠

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菲國境外移入+3 台商誤診肺炎 漏放返台確診新冠肺炎

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心舉行記者會宣布新增三例境外移入個案，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心舉行記者會宣布新增三例境外移入個案，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎病例，分別為菲律賓籍20多歲女性(案541)、菲律賓籍20多歲男性(案542)及本國籍50多歲男性(案543)，均自菲律賓入境。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，案541、542因工作於今(2020)年10月5日搭乘同班機入境台灣，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無疑似症狀，10月18日檢疫期滿前進行採檢，於今日確診。衛生單位已掌握2名個案之接觸者共16人，其中13人為同班機接觸者，3人為同車接觸者，均列自主健康管理。

羅一鈞指出，案543長期於菲律賓工作(前次自台灣出境時間為今年1月)，10月5日出現輕微發燒、肌肉痠痛、咳嗽、呼吸困難情形，10月15日於菲律賓當地就醫診斷為肺炎，但未住院治療，僅服藥與採檢，但直到回台10月19日才得知檢驗結果為陽性。

個案10月18日自菲律賓返台，入境時主動告知有呼吸道症狀，於機場採檢後收治住院隔離，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共27人，其中15人為前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，國內截至目前累計9萬9367例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9萬8102例排除)，其中543例確診，分別為451例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、495人解除隔離、41人住院隔離中。

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