防疫仍不到鬆懈時刻 有公司明令「勿戴口罩」遭轟爆

台灣東洋藥品宣布取得德國BioNTech（BNT）新冠肺炎疫苗的台灣代理權，由於東洋董事長是行政院前院長林全，引起國內生技業和醫界關注，對砸了大錢、正在研發疫苗的生技業者更是震撼，擔心最後白忙一場。醫界也擔心疫苗的有效性，高雄市衛生局長黃志中甚至直言「我們可不可以等一等？」

2020-10-18 06:00