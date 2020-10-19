防疫仍不到鬆懈時刻 有公司明令「勿戴口罩」遭轟爆
防疫期間人人除了維持正當社交距離，戴口罩更是避免飛沫傳播他人也保護自身建康。但有一名網友分享目前仍值防疫期間，公司卻明令公告禁止櫃台人員戴口罩，讓他直呼「真的會暈倒」！
一名網友於「爆怨2公社」發文分享，任職的飯店公司在目前仍是人人自危的防疫期間，卻發布特殊的注意事項公告，讓原PO感嘆「有錢人就是可以任性」！原來公司公告內容竟然是為了維持飯店禮儀形象，要求櫃檯人員若無特殊狀況一律禁止配戴口罩，同時要求同仁兩天一次才能申請口罩，如需多申請者也要備註其他原因。公告一出令原PO為櫃檯人員抱不平，疫情時期，直接面對客人的櫃檯卻遭禁止配戴口罩，更直呼「這個邏輯思維真的很有事」。
文章發布後網友紛紛留言表示，「在公共場合一定要戴口罩，這是保護好自己及別人的方式不是嗎？」、「現在就是特殊情況啦，難道新冠肺炎還不夠特殊嗎？」、「第一條傳照片給當地衛生防疫主管機關，就準備吃罰單」、「我是電信門市，公司還下通知，門市人員需戴口罩，若遠端檢核未戴口罩者，就是不及格，是要罰款扣錢的」。
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