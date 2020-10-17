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青島檢驗千萬人全陰 陳時中：沒誤差根本不可能

中央社 / 台北17日電

中國青島傳出新冠肺炎疫情再起，當局檢驗1000多萬人竟全部陰性。衛福部長陳時中今天表示，每個檢驗試劑都有一定比例出現偽陰或偽陽性的誤差，通通陰性根本是不可能的結果。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天下午出席「2020年公共衛生聯合年會」演講，他說，2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發之初，大家也很恐慌，但漸漸發現原來只有發燒者才具傳染力，很快就能標示出病人，積極布建發燒篩檢站，疫情就此獲得控制。

反觀這次新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，患者症狀相當多元，幾乎涵蓋所有門診常見的患者，根本無法標示可能個案，加上一開始檢驗試劑也不準，迫使指揮中心朝向全面防護的方向進行，對檢疫規定要求格外嚴格。

說起檢驗試劑，陳時中說，這2天意外聽到令他驚訝的消息，中國大陸的青島最近傳出新冠肺炎疫情再起，當局檢驗1000多萬人，結果竟然通通陰性，每個試劑、檢驗方式都有一定比例的誤差值，多少都會出現偽陰性或偽陽性，可以通通陰性「也是件蠻偉大的事」，根本是不可能的結果。

陳時中說，這個案例也凸顯各國使用的防疫手段、思考邏輯大不相同，但他認為無論是什麼方法，只要同樣、正確的方法確實做，也會產生防疫效果，最怕每天都在換防疫方法，更容易讓防疫工作亂了套。

以台灣為例，雖然檢驗從一開始特定症狀才採檢，到現在幾乎是醫師認為有可能就採檢，但每一項政策在轉換的時候，健保資訊系統發揮很大功效；即便檢驗條件再更新，醫師只要一打開介面就能收到最新規定，否則若以紙本發布訊息，等到醫師收到文件，規定早就又改了，是台灣防疫成功關鍵。

綜觀未來將面臨的挑戰，陳時中坦言，新冠肺炎疫苗政策將成為一大困境，每一支疫苗都是不同的藥物，也有不同的施打方式，大家對於疫苗取得都很緊張，買賣雙方雖然積極討論，但臨床試驗、療效都還是未知數，就必須急著決定是否要下單。

陳時中強調，指揮中心持續參考專家學者意見，做出最好判斷，一步步往前走，明年一定會有疫苗可用，但究竟要怎麼打、如何分配，還借重公衛專家專業，凝聚社會共識。

新冠肺炎 COVID-19

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